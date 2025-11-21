RESISTENCIA DEMORARON A UN HOMBRE POR LLEVARSE UNA PIEZA METÁLICA DE UNA VIVIENDA ABANDONADA

El ciudadano de 29 años fue demorado y en su poder, llevaba un hierro circular similar a la rueda de un carro.

Esta siesta alrededor de las 14:30, efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron en un hecho donde un ciudadano habría sustraído elementos de una vivienda abandonada en la calle Santiago del Estero al 1600.

Al llegar al lugar, los agentes demoraron al ciudadano y notaron que llevaba consigo un hierro circular oxidado, similar a una rueda de carro. Tras el procedimiento, otro móvil policial colaboró con el traslado del hombre hacia Sanidad Policial y posteriormente fue llevado a la Comisaría Décima junto con el elemento secuestrado.

