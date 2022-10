RESISTENCIA: CONVOCAN A ADOPTAR UNA ADOLESCENTE DE 16 AÑOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El Registro Centralizado de Adoptantes del Chaco informó que está abierta la convocatoria pública a personas dispuestas a adoptar a una adolescente de 16 años de edad con el objetivo de brindarle amor, contención y permitirle continuar su crecimiento en una familia (expediente 2742/15).

La joven cursa cuarto año del colegio secundario, lee mucho y manifestó su deseo en una carta que refleja la importancia de esta familia para que la ayuden a estudiar una carrera. Allí señaló: “Me gusta leer, estudiar, hago fotografía. En mis tiempos libres me gusta mirar tele y salir a pasear. Me gustaría tener una familia para que me brinde apoyo para seguir estudiando y me de cariño, cuidado y pueda conocer y experimentar cosas nuevas. También me gusta viajar y cada momento de mi vida”.

Informes e inscripción

Quienes decidan asumir el compromiso de ofrecerle un entorno familiar de amor, asistencia y protección, dedicando especial atención para su contención psicoemocional, flexibilidad para su adaptación a un nuevo entorno de vida y respeto por su individualidad, gustos e historia de vida, pueden comunicarse con Juzgado de Niñez Adolescencia y Familia Nº 2 de Resistencia (0362-4453897 o juzfamilia2.rcia@justiciachaco.gov.ar) o con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453917 o registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar) de 8 a 12.

