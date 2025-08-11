RESISTENCIA ATRAPARON A PRESUNTO MOTOCHORRO: POSEIA VARIOS PEDIDOS DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo atraparon en el Asentamiento Nala, en la intersección de las calle Ciervo Petiso y Capitán Solari.

El procedimiento se dio este mediodía y estuvo a cargo de la División Sustracción Vehicular.

Un trabajo de búsqueda minucioso y de varios días, llevaron a cabo los agentes de Investigaciones, quienes buscaron a este sujeto por diferentes lugares donde solía frecuentar.

Es así que, recorrieron la ciudad de Fontana en primera instancia, donde lo sindicaban como autor de la sustracción de dos Motovehiculos, pero al no dar con él, fueron hacia la zona norte de Resistencia ya que lo habían visto cerca de la avenida Juana Azurduy, cuando intentaba vender una moto a bajo costo junto a otro individuo.

Este mediodía, al circular por el Asentamiento Nala, lo vieron caminar junto a otros individuos y al identificarse como agentes policiales, estos comenzaron a correr en distintas direcciones.

Pese a ello, se procedió a la demora del ciudadano buscado y otro individuo, siendo el primero de 26 y el otro de 34; tras ingresar los datos en el Sistema Si.Ge.Bi, se supo que el joven de 26 años, era buscado por tres causas judiciales, una por “Supuesto Robo a Mano Armada”, otra por “Supuesto Robo” y la restante por “Supuesto Hurto”.

En tanto su compañero, era requerido por causas contravencionales, siendo llevado a la unidad actuante al igual que su compinche de andanzas.-

