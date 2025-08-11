DU GRATY RECUPERAN DOS TUBOS DE GAS Y DETIENEN AL AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Familiares del aprehendido intentaron impedir el procedimiento pero terminaron demoradas y notificadas de la infracción.

Esta mañana los efectivos de la comisaria Coronel Du Graty, tomaron conocimiento mediante una denuncia realizada por un ciudadano de 53 años, aduciendo que ayer en horas de la tarde noche, personas extrañas ingresaron a su negocio que funciona como kiosco y sustrajeron dos tubos de gas.

De esta manera, tras tareas investigativas personal del servicio externo y guardia, lograron establecer que el presunto autor sería un joven conocido de la localidad y estaría escondido en zonas boscosas.

Seguidamente, al rastrillar la Ex Ruta 95 Sur, encontraron un tubo de gas. Asimismo, en forma conjunta se dirigieron hasta la casa del supuesto autor para demorarlo, y familiares se interpusieron al procedimiento, siendo demoradas tres mujeres. En el lugar, incautaron el segundo cilindro.

Con intervención del Equipo Fiscal N°1 de Villa Ángela, el principal sospechoso fue aprehendido por “Supuesto Robo”, Resistencia y Atentado Contra la Autoridad”, y las tres ciudadanas fueron notificadas de la infracción por “Resistencia y Atentado Contra la Autoridad” quedando en libertad. En tanto los bienes recuperados, son restituidos al propietario.

