RESISTENCIA ALLANAMIENTO POR EL ROBO A UN ESTUDIO JURÍDICO EN CORRIENTES

Incautaron prendas que estarían vinculadas a la causa.

La División de Delitos Contra la Propiedad realizó esta mañana un allanamiento en el barrio Villa Don Enrique, en el marco de la investigación por un robo agravado con arma de fuego ocurrido el pasado 8 de septiembre en la capital de la provincia de Corrientes.

El hecho investigado tuvo lugar en un estudio jurídico ubicado en calle Buenos Aires al 1000 aproximadamente. Dos hombres ingresaron simulando ser clientes y, armados, se llevaron alrededor de 2.500.000 pesos, documentación y otros objetos de valor, antes de huir.

Tras tareas de inteligencia y el análisis de registros fílmicos, la Dirección de Investigación Criminal identificó a uno de los presuntos autores, con domicilio en Resistencia.

Este jueves, alrededor de las 9:30, los agentes de la División de Delitos Contra la Propiedad irrumpieron en una vivienda ubicada en calle Misiones, barrio Villa Don Enrique. Allí secuestraron prendas de vestir que podrían estar vinculadas al hecho.

El procedimiento culminó con resultado positivo y las prendas fueron incorporadas como evidencia en la causa.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero del principal sospechoso y esclarecer totalmente el robo.

