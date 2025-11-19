RESISTENCIA: AGREDIÓ FÍSICAMENTE A SU PAREJA Y FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un ciudadano de 22 años fue demorado durante la madrugada de hoy.

Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la División Patrulla Preventiva detuvieron a un joven de 22 años en la intersección de la avenida Marcelo T. de Alvear y calle 14 por ser el presunto autor de agredir a su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:15, cuando el personal intervino tras ser alertados por un caso de violencia de género. En el lugar, los agentes demoraron al ciudadano y su pareja indicó que había sido agredida físicamente.

Tras el procedimiento, se dio intervención a Medicina Legal para la evaluación de ambos y, posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Décima Metropolitana por “Supuestas Lesiones Leves en Contexto de Violencia de Género”.

