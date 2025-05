RESICO EN EL ANIVERSARIO DE COLONIA ELISA: “HACER DE UN ACTO INSTITUCIONAL UN ACTO POLÍTICO PARTIDARIO VA EN PERJUICIO DE LA COMUNIDAD, NO DEL GOBIERNO”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El secretario de Asuntos Estratégicos se refirió a la tensa situación que se originó hoy en el festejo por el 120º aniversario de la comuna tras el discurso del intendente Maidana. “Las elecciones pasaron y hay que ponerse a trabajar por la gente, representamos instituciones que están por sobre la política partidaria”, resaltó, e invitó a jefe comunal a realizar las gestiones necesarias para mejorar la calidad de vida de los eliseños.

”Quiero solidarizarme con la gente de Colonia Elisa y hacerles llegar mi respeto a las instituciones que hoy vinieron a celebrar un aniversario y se encontraron lamentablemente, con un acto partidario. Cuando uno hace de un acto institucional un acto partidario va a en perjuicio de la comunidad y de la localidad misma, y no del gobierno”, manifestó el secretario de Asuntos Estratégicos Marcos Resico, en referencia al efusivo discurso del intendente de Colonia Elisa Pedro Maidana que dejó un ambiente tenso en el festejo por el 120° aniversario de la comuna.

“Nosotros vinimos a acompañar a la gente y a ponernos a disposición para seguir trabajando juntos, pero lamentablemente a través del municipio se pasó a un acto netamente político partidario, las elecciones pasaron, representamos instituciones que están por sobre la política partidaria”, remarcó, junto al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Hugo Domínguez.

El funcionario aseguró que la localidad, ubicada en un centro neurálgico de gran relevancia para el desarrollo de la provincia, tiene una mirada especial por parte del Estado chaqueño que la proyecta como faro para la región e invitó al intendente “a trabajar por los eliseños”. “La Provincia tiene las puertas abiertas para trabajar con todos los intendentes en beneficio de la gente”, reiteró y aseveró que el jefe comunal de Colonia Elisa dificulta esa relación ya que todavía no se acercó nunca a la Subsecretaría de Municipios de la Provincia para trabajar por su comunidad.

En cuanto a las gestiones provinciales para el desarrollo de la comuna, el funcionario provincial señaló que realizaron importantes obras de ripio a través de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), iluminación por medio de Secheep y se trabaja en electrificación rural. En materia de salud, se incorporó una ambulancia y nuevos profesionales y a través de Lotería Chaqueña se aportó a la refacción del Club Unión.

“Con trabajo y esfuerzo vamos mejorando esta localidad, nosotros nos debemos al pueblo y por eso nos interesa saber cuál es el destino de los 225 millones de pesos que la localidad recibe mensualmente en concepto de coparticipación porque no los vemos plasmados en su gestión, ni en todos sus reclamos”, sugirió.

Por último, consideró que las declaraciones del intendente Maidana representan “lo que queda de un populismo que estuvo muy arraigado durante 16 años” y pidió al funcionario municipal que “se ponga a trabajar y a realizar las gestiones que tiene que hacer para mejorar la calidad de vida de los eliseños”.

Ibarra: “Me queda una sensación triste en un día de fiesta”

Fidel Ibarra, concejal de Colonia Elisa, lamentó las palabras del intendente y dijo que “debería tratarse de un día de fiesta”. “Colonia Elisa no merece estas críticas sino hechos concretos; la gente no tenía por qué escuchar estos discursos vacíos”, enfatizó. Asimismo, opinó que el discurso de Maidana careció de autocrítica, teniendo en cuenta la cantidad de años que lleva al frente del Municipio. “Me queda una sensación triste porque un día de fiesta se tornó en una situación tensa, de meras críticas y sin autocrítica”, concluyó.

