REPUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES A LOS DICHOS DEL PRESIDENTE SOBRE LUCIANI Y NISMAN: «ES DESAGRADABLE Y TEMERARIO»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Luego de las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández durante una entrevista en el programa A dos Voces (TN), en las que expresó: «Nisman se suicidó. Espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo» , la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación le respondió con un «enfático repudio».

«De lo expuesto, no solo se colige que posee un desconocimiento profundo del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman; sino que también, al trazar un paralelismo entre el mencionado y el Fiscal General Dr. Diego Luciani sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor «, señalaron los fiscales en el contundente comunicado firmado por Carlos Rívolo, presidente de la Asociación, junto a otros dirigentes de esa entidad.

«La letra del art. 109 de la Constitución Nacional», sostiene que «en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas«, dijeron y aclararon: «Ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de críticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo».

Finalmente, pidieron «en nombre de la división de poderes, que rige y reglamenta la vida institucional de la República Argentina», aquella entidad demandó «un cumplimiento estricto de la letra establecida desde 1853 y ratificada en 1994 en nuestra Constitución Nacional».

Durante la entrevista, el primer mandatario descartó que indulte a CFK. «Viniendo para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto, que retuiteó Cristina. Entonces, llego a entender que la que no quiere un indulto es Cristina», enfatizó Fernández y aclaró que «el indulto es una rememora de las monarquías».

Al ser consultado si considera inocente a la vicepresidente, Fernández dijo: «En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacerse responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?

Siguiendo con su defensa a CFK, manifestó: «Muchos años fui crítico del último gobierno de Cristina, y mis críticas también se encaminaban a ella, pero una de las certezas que tengo de Cristina es que es una mujer honesta y no ha participado en nada de lo que están diciendo. Ella no está diciendo que no haya ocurrido algo, porque ayer fue muy severa en su alegato a través de los medios con José López».

Relacionado