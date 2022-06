RELATO DE UNA CHAQUEÑA SOBREVIVIENTE DEL ALUD EN BARILOCHE

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

A Natalia la avalancha la sorprendió mientras subía por la escalera para buscar su celular en su habitación. “Me tumbó al suelo y me tapó la tierra”, dijo.

Dos chaqueños sobrevivientes del alud que dejó tres muertos en un hotel de Bariloche contaron los momentos de terror que vivieron. Natalia, que estuvo internada, explicó que el barro la sorprendió en las escaleras del hotel y terminó totalmente cubierta por la tierra.

“En nuestra habitación también ingresó gran parte de la avalancha: había ramas, troncos justamente donde minutos antes Natalia estaba sentada”, contó Alfredo Blanco, chaqueño y mánager de modelos en la provincia.

En ese contexto, Alfredo explicó que estaban saliendo del Hotel Huinid San Carlos de Bariloche «gracias a la insistencia de nuestro hijo de salir de excursión, estábamos yendo por el centro cuando mi pareja volvió porque se había olvidado el celular y se encontró con la escena”.

Sobre el momento donde la tierra tapó todo, Natalia manifestó al programa Arriba Argentinos: “Fueron segundos, sentí un ruido muy fuerte como si fuera de máquinas. Después hubo un estallido y ahí sí me di cuenta de que estaba en peligro mi vida. Gire para correr, el alud me encontró en el entrepiso. Me cubrió todo una tierra húmeda, media suelta, me tapó toda”.

“Me tumbó al suelo esa masa de tierra”, continuó la descripción la mujer que sufrió heridas en las rodillas, un hombro y un corte en la cabeza.

“Pensé que me mataba todo eso. Cuando sentí que no se movía más la tierra salí de ese lugar como pude, me dolía todo el cuerpo”, afirmó Natalia, quien luego se arrastró hasta dentro del desayunador, donde la auxiliaron empleados del hotel.

“Hasta los ojos tenía cubierto de tierra”, acotó Alfredo. “Cuando estaba por entrar sentí el estallido y cuando estaba por subir veo todo una masa de tierra que cae por la escalera hasta el lobby. No entendía nada”, aseguró en la entrevista televisiva.

Preocupado por su mujer, el hombre subió lo más rápido posible y se metió en la tierra. “Me encontré con una persona cubierta de lodo y por la forma del cuerpo me di cuenta de que era ella, le había dado de lleno el barro”, explicó y agregó: “Estaba con la cabeza llena de sangre, realmente fue un susto”.

“En el primer piso había troncos, raíces, piedras, la habitación 107 desmoronada”, contó Alfredo, que buscaba también a su hija y su sobrina. A las jóvenes las vio bajar en buen estado por una escalera de emergencia.

“Fue caótico, muy traumático. Queríamos salir del lugar. Empezaba a filtrar agua por el techo. Nadie entendía nada”, cerró diciendo el mánager de modelos en la provincia del Chaco.

El comisario de Bariloche, Marcelo Guastavino, explicó que el alud entró por la parte posterior del hotel y que parte de la avalancha de agua y barro fue del primer piso a la planta baja.

