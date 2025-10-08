RECUPERAN MOTO SUSTRAIDA HACE DOS DIAS, AHORA BUSCAN AL PRESUNTO AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una mujer de 29 años, denuncio que su vecino se llevó el rodado que estaba en la vereda.

Intervino personal del Servicio Externo de la Decimocuarta y de la Sexta, quienes dieron con el motovehículo antes que lo vendan en la zona del barrio La Fortaleza.

El ilícito se registró el lunes a la siesta por calle Brasilia al 900 del barrio 10 de mayo, donde la damnificada ingreso a su casa por unos minutos y dejo su moto Corven Energy 110 cc., color negro sin medida de seguridad, al salir no hallo el rodado por lo que fue a la Comisaría Decimocuarta a denunciar.

Esta siesta, agentes del Servicio Externo de la comisaria jurisdiccional y de la Sexta Metropolitana, luego de establecer los lugares donde frecuenta el presunto autor, vecinos de este, informaron que el rodado lo había llevado para venderlo en el barrio La Fortaleza, por lo que se dirigieron a esa zona.

Recorrieron por varios minutos, cuando vieron a esta persona que se trasladaba en la moto sustraída siendo seguido hasta que el hombre arrojo el biciclo y huyó.

De inmediato, se incautó la moto y la llevaron a la unidad donde se hizo presente la damnificada, a quien hicieron entrega posteriormente.-

