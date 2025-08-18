REBOTARON A L-GANTE EN MIGRACIONES: EL MOTIVO POR EL QUE NO PUDO SALIR DEL PAÍS

L-Gante

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue rebotado en el área de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y no pudo salir del país porque está inscripto en la lista de deudores de la cuota alimentaria por no pasar dinero para la manutención de su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez.

Todo sucedió el viernes por la noche. “Ahora estamos haciendo la prueba. No sé si puedo salir. Muchas cosas dijeron que no eran certeras. Espero que esta sea otra mentira más de Merlo”, dijo el cantante a Puro Show, en referencia al abogado de Báez.

El cantante se había dirigido hacia Ezeiza para tomar un avión con destino a México, donde tenía previsto realizar un show musical durante una pelea de boxeo. Sin embargo, no logró salir del país debido a que en Migraciones le rebotaron el pasaporte por figurar como deudor de la cuota alimentaria de su hija.

“Fue rebotado en migraciones por la falta de pago de la cuota alimentaria de su hija Jamaica”, explicaron desde el programa de chimentos. Pese a la situación, L-Gante no se mostró preocupado ni angustiado por no poder viajar y sin mayores escándalos optó por retirarse a su casa.

Más tarde decidió ir a un boliche en Monte Grande, donde se lo vio rodeado de amigos y fanáticos, con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Según trascendió, hasta terminó subiéndose al escenario del lugar para animar la noche.