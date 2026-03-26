QUITILIPI: SAMEEP EJECUTÓ OBRAS Y MEJORÓ EL SISTEMA CLOACAL EN LA CIUDAD

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de estas intervenciones para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. “Estos trabajos son fundamentales para sostener y mejorar la infraestructura en nuestras localidades. Sabemos que cada obra impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos, por eso continuamos fortaleciendo la capacidad de respuesta ante contingencias y planificando las acciones”, expresó.

Los trabajos de reemplazo de cañería de impulsión cloacal se realizaron en la intersección de las calles Santiago del Estero y Tucumán, en la localidad de Quitilipi, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar un servicio eficiente y de calidad. Las tareas fueron ejecutadas por personal de la División Emergencias de calle 13, dependiente de la Gerencia de Servicios, quienes actuaron con rapidez para dar respuesta a los requerimientos de usuarios particulares e instituciones de la zona. Como resultado, el sistema cloacal quedó en óptimas condiciones de funcionamiento, evitando inconvenientes y mejorando la prestación en un sector clave de la ciudad.

Asimismo, el presidente Diez remarcó el compromiso de la gestión con el desarrollo de obras que generen mejoras sostenidas en toda la provincia. “Seguimos avanzando en el fortalecimiento del sistema sanitario, con un impacto positivo en la calidad de vida de los chaqueños”, agregó.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, valoró el desempeño del personal operativo. “El equipo de la División Emergencias actuó de manera rápida y eficiente, permitiendo resolver una situación que afectaba a un sector importante de Quitilipi. Continuamos trabajando para optimizar las redes existentes y brindar un servicio cada vez más confiable”, señaló.

Desde la empresa indicaron que este tipo de intervenciones no solo resuelven problemáticas puntuales, sino que también contribuyen a mejorar el funcionamiento general del sistema cloacal, reduciendo riesgos de obstrucciones y desbordes.

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