QUITILIPI: LA VICEGOBERNADORA SCHNEIDER ACOMPAÑÓ El PRIMER SORTEO PÚBLICO DE VIVIENDAS

La vicegobernadora Silvana Schneider destacó que se trata de “un sorteo transparente, donde todas las familias tienen las mismas oportunidades, sin un dedo que decida quién sí y quién no”; y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de avanzar con más viviendas en construcción.

En un acto realizado en el corsódromo municipal, se concretó el primer sorteo público de 32 viviendas en Quitilipi, bajo un sistema de segmentación por categorías que contempló distintas realidades familiares: familias con hijos, sin hijos, con integrantes con discapacidad y con más de 20 años de antigüedad en el padrón.

El evento contó con la presencia de la vicegobernadora Silvana Schneider, el presidente del IPDUV Fernando Berecoechea, los vocales Diego Gutiérrez y Daniel Monti, el intendente Ariel Lovey, la intendente de Pampa del Infierno Glenda Seifert, concejales y funcionarios provinciales y municipales.

Por su parte, el presidente del Instituto de Vivienda, Fernando Berecoechea, subrayó el carácter histórico del acto: “En 47 años de vida del IPDUV, este es el primer sorteo que se realiza en Quitilipi. Hoy todos tienen igualdad de oportunidades”.

El intendente Ariel Lovey valoró el esfuerzo conjunto para dar respuesta a la demanda habitacional de la localidad: “Con esfuerzo y voluntad, las cosas siempre se logran”.

Las viviendas serán entregadas en las próximas semanas a las familias adjudicatarias.

