QUITILIPI DOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES: UN DETENIDO POR ROBO Y OTRO POR VIOLENCIA DE GÉNERO ARMADO

Ayer, efectivos de la Comisaría de Quitilipi llevaron adelante dos intervenciones, que derivaron en la aprehensión de dos hombres en distintas causas judiciales: un robo domiciliario y un hecho de violencia de género con uso de arma.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 19:00 en el barrio Fuerte Apache, donde fue detenido un joven de 21 años acusado de un robo ocurrido días atrás. La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 51 años, quien informó que el mismo había ingresaron a su vivienda luego de violentar aberturas y sustrajeron un anillo de oro valuado en aproximadamente 4 millones de pesos, además de una mochila con prendas de vestir y documentación.

Tras tareas investigativas, el personal del Servicio Externo logró ubicar al sospechoso, quien tenía en su poder los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos el anillo y la mochila con ropa. Se procedió al secuestro de los bienes y a la aprehensión del joven, por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4. Posteriormente, los objetos recuperados fueron restituidos a su propietario.

Por otra parte, cerca de las 23:30, en el marco de un operativo de patrullaje motorizado denominado «LINCE», sobre la Ruta Provincial N° 4, a unos 8 kilómetros de la Ruta Nacional N° 16, el personal policial intervino en un caso de violencia de género.

En el lugar, una mujer de 55 años solicitó ayuda tras descender de un vehículo, manifestando que su pareja la había agredido físicamente durante un viaje. Además, indicó que el hombre se encontraba armado, lo que generó temor por su integridad.

Ante esta situación, los efectivos localizaron al acusado, de 64 años, y procedieron a su demora. Durante el procedimiento, secuestraron un revólver calibre 38 con cartuchos, una funda de cuero y un cuchillo. La mujer fue examinada por personal médico, diagnosticándosele una lesión leve en uno de sus brazos.

La Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del hombre por supuestas lesiones y amenazas en contexto de violencia de género, así como el secuestro de las armas.

Ambos casos continúan en instancia judicial, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4.

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