QUITILIPI DOS DEMORADOS EN OPERATIVO PREVENTIVO DEL GRUPO LINCE

Efectivos de la Policía del Chaco realizaron dos intervenciones en la ciudad de Quitilipi, en el marco de operativos de prevención desplegados por el Cuerpo de Operaciones Motorizadas.

El primer procedimiento tuvo lugar en el barrio Matadero, donde los agentes demoraron a un hombre de 27 años que se encontraba generando desorden en la vía pública.

Minutos después, en inmediaciones cercanas, el personal policial procedió a la conducción de otro hombre de 29 años. Al verificar sus datos en el sistema, se constató que presentaba un pedido activo de aprehensión en una causa por desobediencia judicial.

Ambos fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan las actuaciones correspondientes.

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