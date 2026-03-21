Sáb. Mar 21st, 2026

BARRIO TIRO FEDERAL UNA BICICLETA SUSTRAÍDA FUE HALLADA Y DEVUELTA A SU DUEÑO

por Redaccion 46 minutos atrás

Efectivos de la Comisaría Quinta lograron recuperar una bicicleta sustraída en la ciudad de Resistencia.

El hecho fue denunciado por un hombre de 63 años, quien indicó que personas desconocidas ingresaron a su domicilio y sustrajeron el rodado sin ejercer violencia.

Tras tareas investigativas, personal del servicio externo localizó en inmediaciones del Parque Urbano Tiro Federal a dos sujetos que intentaban comercializar una bicicleta de características similares. Al advertir la presencia policial, abandonó el elemento y se dio a la fuga.

La bicicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario, continuando con las diligencias para dar con los autores del hecho.

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