QUISIERON ESTAFAR A UN CHAQUEÑO PERO TERMINARON ENGAÑADOS Y CARGÁNDOLE CRÉDITO: INSÓLITO AUDIO

Un joven de Resistencia recordó una noticia por la que estafadores fueron engañados y le cargaron $ 500 de crédito a su víctima. Él redobló la apuesta y recibió una recarga mayor.

En medio de la epidemia de estafas virtuales, hace algunas semanas se conoció el caso de un hombre de Buenos Aires que fue más astuto que sus estafadores y terminó haciéndoles perder dinero. Un caso similar se replicó ahora en Resistencia, donde un joven notó que a su amigo le hackearon WhatsApp y decidió darles de su propia medicina a quienes le pedían una transferencia de dinero.

Según contó Sebastián, el joven de Resistencia que engañó a los estafadores, un amigo le advirtió: «Che, parece que le hackearon el WhatsApp o le robaron el celular a Braian porque me están pidiendo plata». Entonces, Sebastián decidió corroborar si efectivamente la cuenta estaba manipulada por delincuentes.

«Le empecé a hablar, a sacar información y me di cuenta que no era él. Me puse en contacto con el papá de Braian para avisarle que le habían robado el celular o se lo habían hackeado», agregó. Así comenzó el operativo «estafador estafado».

Ante el pedido de dinero de quien se hacía pasar por Braian, Sebastián le contestó que iba a enviarle todo lo que necesitaba pero que no podía hacerlo porque no tenía crédito en su teléfono. «No tengo crédito, por eso te dije que me cargues algo de crédito y te paso todo», insistió el chaqueño.

El estafador decía que no tenía ni para cargar crédito.

El estafador quiso cargarle 500 pesos, pero Sebastián lo convenció y logró que le acreditara 1500 pesos. Con el nuevo saldo en su celular, Sebastián decidió avisarle al estafador que había sido engañado. Le envió una captura de Mercado Pago con la leyenda «Re seco» en la zona de «saldo» y otro sticker que decía «después te pago».

Enojado por la astucia del joven de Resistencia, el estafador le envió un par de insultos, aunque con un irónico deseo: «Que te sirva para algo, gil».

El pedido de que realice una recarga para que pueda recibir el dinero que pedía.

Al ser consultado por Diario Chaco sobre cómo surgió la idea de pedirle una carga de crédito al estafador, Sebastián contó: «Todo fue por la noticia de la vez pasada que vi, donde le cargaron 500 pesos. Entonces, pensé que tenía que hacerlo un poco mejor y le pedí 1500. Y bueno, funcionó».

EL CASO ORIGEN

Un grupo de ciberdelincuentes accedió a la cuenta de WhatsApp de un hombre mayor de Buenos Aires para pedir dinero a sus contactos. Esta forma de estafa es muy común y rápida, generando ingresos ilícitos de manera sencilla. Sin embargo, los delincuentes no contaban con la astucia del nieto del afectado, quien los engañó.

La secuencia concluyó con el enojo del estafador.

La sorprendente historia fue compartida en X (anteriormente Twitter) por un usuario que publicó capturas de pantalla de la conversación que su amigo tuvo con el teléfono de su abuelo, controlado por los hackers. «Le hackearon el WhatsApp a mi abuelo y ahora estoy trolleando al preso de Ezeiza», escribió en una historia de Instagram, mostrando cómo los delincuentes le pedían dinero.

«¿Tenés plata para transferir?», le preguntaba el hacker, a lo que el joven respondía con stickers y chicanas, pero finalmente accedió a seguirles el juego.

«¿Cuánto necesitás?», preguntó el joven. «40 mil pesos, ¿los tenés?», respondió el estafador. «Sí», contestó el nieto. El delincuente proporcionó el alias de una billetera digital, registrada a nombre de Joaquín Orellana. El joven le respondió que no tenía datos móviles, solo WhatsApp, y que necesitaba una recarga de saldo para poder realizar la transferencia.

«Si necesitás urgente, cargame crédito, si no, esperá que llegue a casa», presionó el joven. El hacker, desesperado, le cargó 500 pesos, lo único que tenía. «Con eso ya puedo abrir. Ahí me llegó», escribió el joven, adjuntando una captura de pantalla que confirmaba la recarga.