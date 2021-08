QUIÉN ES EL ARGENTINO QUE CON SOLO 12 AÑOS ES CONSIDERADO “UNO DE LOS JÓVENES MÁS BRILLANTES DEL MUNDO”

La universidad le ofrece a chicos superdotados rendir exámenes de mayor dificultad, contenidos que le tomarían a adolescentes tres años más grandes. En esos tests se volvió a lucir: en 2020 y 2021 obtuvo el High Honors, que solo alcanza el 20 por ciento de los jóvenes “gifted” que rinden. En su futuro Linkedin también podrá presumir que recibió el Gold Presidential Award for Academic Excellence, que le otorgó el por entonces presidente Donald Trump.

“Ese examen de Hopkins nos permitió que Joaquín adelantara un grado. Pasó de quinto a séptimo directamente porque realmente estaba perdiendo el tiempo. Es más, él en quinto ayudaba a las maestras con los chicos que no entendían. Casi que era un docente más, pero él no avanzaba”, recordó su madre.

Ya estando en séptimo grado, Joaquín obtuvo sus primeros 9 créditos del “college” -el primer tramo universitario- y este año sumará otro al rendir álgebra. Antes del inicio de clases, le volvieron a ofrecer saltear un año, pero los padres respondieron que no porque prefieren que “siga siendo un niño y mantenga sus amigos”.

Joaquín no responde a ningún rasgo de lo que marcaría el estereotipo de “uno de los jóvenes más brillantes del mundo”. Él no se siente del todo cómodo con el mote, dice que lo avergüenza. Su mamá, de hecho, lo define como el “antinerd”. En la escuela, se divierte haciendo deporte y tocando el trombón. En su tiempo libre, prefiere jugar a la Xbox, mirar Youtube y le escapa al estudio.

Todavía no tiene idea qué quiere ser de grande. “Lo único que quiero hacer ahora es jugar, no sé qué voy a ser cuando crezca. Quizás algo que tenga que ver con matemática y en la NASA”, responde mientras comenta al pasar que le llegó una invitación a un congreso de jóvenes líderes al que no asistirá porque cae en vacaciones y porque, en realidad, no le interesa. Después repiensa la pregunta sobre su futuro: “Algo que quiero hacer como hobby es ser youtuber. Jugar videojuegos, hacer videos, cosas así”.