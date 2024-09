QUE DIJO DE PAUL SOBRE LA CHANCE DE SER CAPITAN DE LA SELECCION

Rodrigo De Paul, luego de un arranque de temporada movido en España, llegó al país para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 y se refirió a la posibilidad de ser el capitán ante las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María. , luego de un arranque de temporada movido en España, llegó al país para disputar la doble fecha dede cara aly se refirió a la posibilidad de ser el capitán ante las ausencias de Una de las grandes dudas que apareció hace algunas semanas y que seguramente marquen un antes y un despúes teniendo en cuenta lo que pueda pasar en un futuro cercano.

En charlas con los medios que se acercaron para tener su palabra, el actual jugador del Atlético de Madrid, al ser consultado si será él el encargado de liderar al combinado albiceleste en los encuentros ante Chile Y Colombia (el jueves 5 y martes 10 respectivamente), se mostró dubitativo y no se animó a dar una respuesta clara: “No sé, yo ocupo el rol que me dan. Son muchos años y me siento un jugador importante de la Selección. Sabemos que la cinta es de Leo (Messi) y quien la lleve será circunstancial porque el capitán es él”, expresó.