PUERTO VILELAS: UN HOMBRE PERDIÓ LA VIDA TRAS RECIBIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA

Un hombre de 34 años murió este sábado por la mañana en el barrio Villa Forestación de Puerto Vilelas, luego de recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba unos cables en su vivienda, según informó la Policía del Chaco.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.35, cuando el tío de la víctima alertó a las autoridades tras encontrar a su sobrino inconsciente. Al llegar al domicilio, los efectivos confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Poco después arribó una ambulancia del Servicio 107, y el doctor a cargo constató el fallecimiento.

La Fiscalía Penal N.º 2, encabezada por la doctora Ana Graciela González de Pacce, dispuso que se tome declaración testimonial al familiar y se dé intervención al médico policial de turno. Además, ordenó que, de considerarse necesario, se realice una autopsia con participación del Gabinete Tanatológico.

La Policía de Puerto Vilelas continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.