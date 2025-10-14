PUERTO TIROL: OPERATIVO CON SECUESTRO DE MOTOCICLETA Y DETENCIÓN POR DESORDEN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol realizaron dos procedimientos preventivos en el marco de los operativos “Lince” y de control urbano, logrando el secuestro de una motocicleta por infracciones al Código de Faltas Municipal y la detención de un hombre por resistencia y desorden.

La primera intervención se llevó a cabo durante la madrugada de este martes, alrededor de las 00:15, en la intersección de las calles Capitán Solari y Jacinto Bangher. En el marco del operativo “Lince”, personal policial realizó controles de identificación de personas y vehículos utilizando herramientas informáticas del sistema SIGEBI.

En ese contexto, se interceptó una motocicleta Zanella ZB 110 cilindradas, conducida por un joven de 21 años, domiciliado en el barrio San Francisco. Al verificarse la situación del rodado, se constató que poseía la licencia de conducir y cédula de identificación vehicular, además de presentar caños de escape libres, en infracción a los artículos 50°, 56° y 58° del Código de Faltas Municipal de Puerto Tirol.

Por disposición del Juzgado de Paz Municipal, a cargo del Dr. Luis Holsbach, se labró acta de infracción y se procedió al secuestro del motovehículo, que fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

El segundo hecho ocurrió ayer en horas de la noche, a eso de las 20:00, cuando un llamado anónimo alertó sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa en inmediaciones de la ex Ruta 16, a la altura de la calle Martiniano Gómez.

En el lugar, los agentes identificaron a un hombre de 28 años, alias “Nano”, quien se mostró hostil, profirió insultos hacia el personal policial e intentó huir, siendo demorado y trasladado a la dependencia tras su paso por el hospital local.

Tomó intervención el Juzgado de Paz y Faltas de Puerto Tirol, a cargo del Dr. Carlos Ariel Alonso, que dispuso la detención contravencional por infracción a los artículos 32° (reincidencia) y 60° (perturbaciones y desorden) del Código de Faltas Provincial.

