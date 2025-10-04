PUERTO TIROL: DETIENEN A UN HOMBRE POR ROBO EN UN CENTRO DE JUBILADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una rápida intervención policial permitió recuperar los elementos y detener al sospechoso

Este sábado por la mañana, personal de la Comisaría de Puerto Tirol detuvo a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a un centro de jubilados para sustraer varios elementos.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, en la intersección de las calles Formosa y Julio Argentino Roca, cuando efectivos realizaban una recorrida por la zona, donde atraparon a este sujeto mientras intentaba robar las pertenencias del lugar.

El hombre de 33 años, habría ingresado al predio tras escalar un muro y forzar una puerta de madera. Fue detenido en el lugar con los objetos sustraídos, tenía en su poder nueve paquetes de yerba y una pava eléctrica. Allí, se presentó la encargada del centro de jubilados, quien constató los daños y elementos faltantes.

Tras consulta con la magistratura interviniente, se dispuso la notificación de aprehensión por “Supuesto Robo Con Escalamiento”. Los elementos recuperados fueron restituidos a la denunciante mediante acta de reconocimiento.

