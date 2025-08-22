PUERTO LAVALLE: SAMEEP EJECUTA ACCIONES EN LA PLANTA POTABILIZADORA PARA MANTENER LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La empresa Sameep se encuentra realizando trabajos en la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle con motivo de encauzar la toma de agua para lograr su potabilización y distribución a Puerto Lavalle, Fortín Lavalle, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo.

En este sentido, se hizo una limpieza de 10 días corridos del canal con profundización en el cuenco de toma, aprovechando que actualmente el río Bermejo está estabilizado, luego de una bajante pronunciada. A su vez, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la planta, se realizó la limpieza de decantadores y presedimentadores.

Estas acciones son fundamentales y deben ser periódicas para que no se resienta el servicio de agua potable en la zona.

El presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez resaltó que “el cauce del Bermejo es muy cambiante y eso conlleva realizar nuevas canalizaciones mediante máquinas y así lograr que el líquido pueda llegar hacia la toma de agua».

“Ante esta situación, el jefe de la Planta de Puerto Lavalle, Ing. Alejandro Ruiz Díaz, y su equipo técnico realizan el mantenimiento y mejora en distintos puntos de la Planta, mientras se trabaja en la profundización del canal del río Bermejo hacia la toma”, acotó el ingeniero Diez.

En tanto, el vocal de Sameep, contador Rubén Custiniano indicó que “el motivo de la visita es constatar el trabajo realizado a través de las maquinarias con el propósito de mantener el cauce del río y para que funcione correctamente el sistema de bombeo desde donde se toma el agua cruda para poder brindar servicio de agua potable a la localidades que son abastecidas por la Planta de Puerto Lavalle”.

Custiniano agregó que “el trabajo fue importante, se lograron los objetivos previstos, lo que garantiza poder brindar un óptimo servicio de agua potable hacia las localidades de Puerto Lavalle, Fortín Lavalle, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo”.

Servicio garantizado

El jefe de la Planta de Puerto Lavalle, Ing. Alejandro Ruiz Díaz, indicó que “se trabajó con retroexcavadora limpiando el cauce del río que si bien tiene una bajante pronunciada, actualmente se está estabilizando. Se hizo una limpieza de 10 días corridos del canal con profundización en el cuenco de toma, lo que nos asegura 40 días sin intervención de una máquina y posibilita que podamos brindar sin inconvenientes el suministro de agua potable a las localidades abastecidas”.

Por último, el coordinador de zona II, Ing. José Martín manifestó que “estos trabajos de mantenimiento se hacen periódicamente en la empresa a los efectos de mejorar la producción de agua potable de cara al próximo verano”.

