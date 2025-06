”PROMETER LEALTAD A LA BANDERA ES PROMETER RESPETO AL OTRO” MANIFESTÓ EL GOBERNADOR ZDERO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El acto central se llevó a cabo esta mañana, en el Domo del Centenario. “No hay sueños imposibles cuando nacen del corazón; aspiren a ser buenas personas, comprometidas con la Patria y libres”, subrayó el primer mandatario provincial en un mensaje dirigido a los estudiantes.

El gobernador Leandro Zdero encabezó hoy el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina en el marco del 205º aniversario de la Bandera Nacional Argentina, en homenaje del fallecimiento del creador de nuestra enseña patria, el General Manuel Belgrano. El gobernador Zdero expresó: «En tiempos donde los desafíos nos interpelan como sociedad, recordar a Manuel Belgrano y honrar nuestra Bandera, es renovar el compromiso con los valores que nos fundan». Asimismo, afirmó que esta promesa «no es solamente un gesto ni una ceremonia, sino un compromiso profundo con los valores que nos definen como comunidad».

Al respecto, destacó que «prometer lealtad a la Bandera es prometer respeto al otro. Es honrar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestras luchas. Es aprender a escuchar y a tender la mano y cuidar lo que es de todos».

Hablándoles directamente a los protagonistas de este acto, el gobernador manifestó: «Hoy al prometer la Bandera están diciendo: sí, quiero ser parte». Mientras que dijo: “Yo como gobernador le hago otra promesa: Voy a cuidar de sus sueños. Voy a defender sus derechos a crecer con dignidad. Voy a trabajar para que el Chaco y la Argentina que ustedes merecen sea posible», afirmó el primer mandatario provincial.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, los presentes hicieron un minuto de silencio en homenaje al General Manuel Belgrano con el sonido de las trompetas de fondo de la Banda de la Policía del Chaco.

En la oportunidad, el propio gobernador en un acto histórico le tomó la promesa de lealtad a la Bandera a alrededor de 2.000 estudiantes de 4º grado de 24 escuelas primarias de la capital chaqueña. Los niños demostraron mucho compromiso y emoción al realizar esta esperada promesa de lealtad a nuestra enseña patria.

Cabe recordar que este acto debía realizarse el mismo 20 de junio, Día de la Bandera, pero fue reprogramado debido a las inclemencias climáticas para resguardar la salud de los alumnos.

NAIDENOFF: “LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO, SIN DUDAS”

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, sostuvo: «Es un día muy importante para los chicos, para las seños y para los papás; ustedes saben con qué emoción los chicos se preparan para el día de la Promesa de Lealtad a la Bandera”, destacando la importancia histórica y el recuerdo que quedará en los niños, el hecho de que el gobernador les tomara la promesa.

Naidenoff señaló: «A veces al General Belgrano lo vemos sólo en un bronce, pero está entre nosotros, porque Belgrano no era un hombre de armas, era un hombre de ideas”, recordando que el creador de la Bandera decía que: “los chicos se vuelven muy vulnerables si no lo educamos”. “También, decía: que lo único que nos saca es un pueblo educado. Nos saca los principios, que es la honestidad de poder mirar al otro a los ojos y decirle la verdad, y poder saber lo que está bien y lo que está mal», destacó la ministra.

A la vez que agregó: «Belgrano decía que la patria es cuidar. Cuidar la escuela, la casa, respetar a los docentes. Belgrano nos pedía compromiso con la patria”. “Por eso, hoy les quiero pedir un compromiso social por la patria. La patria no se va a construir si el chico no sabe pensar. La educación es el camino, sin dudas», instó la ministra. «Hoy el compromiso como generación, es de ustedes, los papás, los chicos, y nosotros una doble obligación, con toda humildad de poder acompañarlos. Pero, no hay más tiempo, o lo hacemos o nos quedaremos en la historia, y el Chaco no es para quedarse en la historia. El Chaco es para escribir la historia y la forma que se escribe la historia es superando los datos que nos duelen», aseveró Naidenoff, reiterando la política educativa que se lleva adelante con capacitaciones docentes, monitoreos en las aulas, distribución de libros para mejorar la lectura comprensiva y la escritura de los niños del primer ciclo de Nivel Primario de toda la provincia.

“El compromiso social de todos es que los chicos salgan adelante, pero sobre todo el Chaco sale solo con buena gente, con gente honesta que pueda mirarse a las caras y decir: ‘Viva la Patria'», expresó Naidenoff.

Formaron parte de esta ceremonia patriótica, bailes del Ballet de Danzas Contemporáneas del Instituto Provincial de Cultura.

ESCUELAS QUE PARTICIPARON

EEP N° 712 “Coronel Manuel Dorrego”, EEP N° 2 “Raúl Basilio Díaz”,

UEGP N°16 “José Manuel Estrada”, EEP N° 26 “Miguel Navarro Viola”,

EEP N° 33 “Independencia”, EEP N°41 “Maestro Ricardo A. Ivancovich”,

EEP N° 42 “Amanda de Grandi de Solís”, EEP N° 835 “Armada Argentina”,

UEGP N° 74 “Instituto Moderno de Educación Integral” (IMEI), EEP. N°116 «Gaspar Lucilo Benavento», UEGP N° 165 “Paulo Freire”, EEP N°168 “General Enrique Mosconi”, EEP N° 169 “Rómulo Zabala”, EEP N°274 “General José de San Martín”, EEP N° 315 “Ernesto Duvivier”, EEP N° 319 “Juan Manuel Rossi”,

EEP N° 343 “Combate de la Vuelta de Obligado”, EEP N° 423 “Yebrail Matta”, EEP N° 695 “Fray Cayetano José Rodríguez”, EEP N° 831 “Fuerza Aérea Argentina”, EEP N°1007 “Normal Sarmiento”, EEP N° 1047, EEP N°1056 y EEP N°1058.

Acompañaron este acto la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el ministro de Hacienda y Finanzas, José Alejandro Abraam; el ministro de Obras Públicas, Hugo Domínguez; ministra de Desarrollo Social, Gabriela Galarza; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico. Además, la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado Brito; la diputada Zulma Galeno; el procurador general de la Provincia, Jorge Canteros; del Instituto Provincial de Cultura, Mario Zorrilla y la vicepresidente de ese organismo, Daniela Valdez, demás funcionarios provinciales, municipales y de entes estatales autárquicos y descentralizados. En representación del Ministerio de Educación, las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk, de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Peláez Alcalá; el director de la Regional Educativa 10 A y 10 B, Manuel Acevedo, entre otros.

