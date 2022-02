PRODUCE EN EL CHACO Y FUE MÁS ALLÁ DEL CAMPO: ARMÓ SU PROPIA TIENDA Y VENDE CARNE DE CORDERO Y CABRITO

“Me dedico a la cría y venta de reproductores de caprinos Boer y Ovinos Dorper y White Dorper, que son razas sudafricanas, netamente carniceras”. Así se presenta Ignacio Rodriguez Vidal”, un decidido emprendedor con 38 años nacido en la Cuidad de Rosario. Viene de una familia de abogados y él también estudió abogacía, aunque nunca ejerció ya que siempre le gustó el campo, vocación que le nació cuando de chico acompañaba a su papá al establecimiento ganadero que tienen en la provincia del Chaco. Allí había gran cantidad de cabras, algo común en la zona, y donde tenían el plantel para consumo familiar.

“Con las cabras comencé de a poco, a los 21 años, haciendo algún experimento, y fui viendo el negocio, y más tarde a través de un fuerte trabajo de marketing con los emprendimientos Cabaña Del Impenetrable y Señor Cordero, pude expandir el negocio a todo el país vendiendo animales”, comentó.

Cuando detectó que en Rosario no había oferta de carne de cabrito, comenzó a desarrollar el negocio que, salta a la vista, anduvo muy bien. “Luego transformé las cabras criollas que había en el campo en cabras Boer con machos de la raza y empecé a vender reproductores”. “Con la actividad de la cabaña comencé hace 12 años en el mismo campo ganadero de mi papá, y ahora todo lo que hago me gusta muchísimo y me apasiona. En el 2017 sumé a mi hermano, para juntos desarrollar lo que fue Tienda de Carnes -que es una tienda de productos caprinos y ovinos– que desde el 2021 se llama Señor Cordero. En Cabaña Del impenetrable hago el mejoramiento genético y vendo reproductores”.

El crecimiento y los Premios

Palermo 2019 con el primer, segundo y tercer premio de todas las razas. Llevó 18 animales y ganó 13 primeros y segundos premios. La familia con los Grandes Campeones.

En el 2016 compró un campo en Entre Ríos y allí siguió desarrollando los dos emprendimientos. Desde 2014 comenzó a llevar ejemplares a la Rural de Palermo y desde ese año hasta el 2019 que fue cuando se suspendió la Rural debido a la pandemia, “sacamos todos los grandes campeones, siendo la única cabaña de sacar 6 años seguidos los grandes campeones de la raza, en la Sociedad Rural Argentina”.

En el 2017 iniciaron una segunda etapa que es la comercialización de los 12 cortes ovinos en la Cuidad de Rosario. “Con la marca Señor Cordero, abastecemos a de 30 puntos de venta, supermercados y distribuidores, con envíos de carne a Misiones, este de Córdoba, sur de Santa Fe, Norte de Buenos Aires y tenemos un Lamb truck propio con el que vamos a eventos gastronómicos donde vendemos los diferentes cortes.

Es la primera empresa, que ofrece todos los cortes de cordero y atiende el negocio global en lo que respecta a la actividad del ganado ovino y del caprino. “En todos los puntos de venta entregamos en destino con transporte propio”. Además, ofrecemos productos elaborados como sorrentinos de cordero, hamburguesas, empanadas y chorizos para la parrilla. “Es una empresa familiar en la cual con mi hermano Patricio, desarrollamos el primer ciclo del negocio en el campo, luego el segundo ciclo en el frigorífico donde hacemos los cortes y despostado, y el tercer ciclo donde se producen los productos elaborados. El proceso finaliza en un centro de frío que también es de la empresa.

Capacitación, mejoramiento y más logros

Lamb Truck, con la venta al público de productos elaborados con carne de cordero en un evento gastronómico en Rosario.

Luego de sacar los grandes campeones en Palermo 2014 y 2015, Ignacio entendió que para mejorar, necesitaba importar genética de otro lugar, y estudiando el panorama supo que su objetivo estaba en Sudáfrica, y de fue para allá. Se perfeccionó e hizo cursos de jurado internacional Boer y jurado internacional Dorper, “de manera tal que soy la única persona en Argentina que cuenta con esa experiencia”.

“En Sudáfrica desarrollé lazos y conexiones y 2019 fui de nuevo, para elegir animales donantes de embriones en un centro genético de primer nivel mundial y traer esos embriones a Argentina. En la oportunidad supo elegir como donantes animales que fueron calificados como campeones mundiales de cada raza, Boer, Dorper y agregó Kalahari. Finalmente, “luego de dos años de negociaciones, pandemia de por medio, y protocolos nacionales en entre Argentina y Sudáfrica se concretó a fin de septiembre último la primera importación del todo este material genético, y el 23 de diciembre pasado, implantamos esos embriones importados”.

“Paralelamente a ello importé donantes de una cabaña de primer nivel en Paraguay también vamos a súper ovular con esos animales”, detalla Ignacio. Y sostiene que “en la actualidad somos una de las únicas cabañas en el país en aplicar las técnicas de Transferencia embrionaria e Inseminación Artificial para poder desarrollar nuestro mejoramiento genético”.

Características de la carne

La raza Dorper produce una carne muy magra, única en nuestro país por esta característica, además es un animal súper rústico, de muy buena conversión carnicera. El Boer es de carne similar, una raza muy sabrosa y muy magra pero que tiene una pequeña grasa superficial lo que da un cabrito más tierno a diferencia de otros cabritos criollos conocidos.

Por ello, el cruce con Boer, le da al producto más terneza y más sabor y lo mismo con el Kalahari que ofrece cualidades similares al Boer, aunque mucho más rústico, recordemos que su hábitat natural es procede del desierto de Kalahari.

El Boer, además de las cualidades carniceras tiene muy buenos índices de preñez y de prolificidad ya que puedo decir, por ejemplo, que las cabras Boer frecuentemente produce mellizos y con muy buena ganancia diaria de peso en los corderos, y por todas estas cualidades es que las elegí para desarrollar mi emprendimiento”.

“Con el apoyo de mi familia, mi mujer y mi hermano, armé un negocio y una empresa para el que, además de los cursos de jurado seleccionador, hice otros cursos sobre de transferencia embrionaria y de inseminación, y me involucré muchísimo en la actividad precisamente porque me encanta, me gusta y me apasiona” dice Ignacio.

