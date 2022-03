PROCESARON A FABIÁN GIANOLA POR ABUSO SEXUAL SIMPLE

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -integrada por Mariano Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich- resolvió revocar la falta de mérito, sin prisión preventiva, que había sido dictada tanto en la causa iniciada por la denuncia de la locutora como en la que inició la actriz Fernanda Meneses. Además, la Justicia resolvió fijar “la prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima”.

“Vamos a ir para adelante y estamos más firmes que nunca”, dijo Viviana Aguirre, en diálogo con América, luego de contar que esperaba esta decisión judicial desde el día en que dictaron la falta de mérito. “Ese día me sentí de nuevo violada”, expresó. “Desde el año ‘93 este tipo viene abusando sexualmente”, disparó, y tildó a Gianola de “violador”. “Esta es la oportunidad que la Justicia nos tiene que empezar a dar a las víctimas”, subrayó.

El pasado 24 de diciembre y ante la “ausencia de indicadores certeros que permitan esclarecer el devenir de los hechos”, la jueza en lo criminal y correccional porteña Ángeles Gómez Mairorano resolvió dictar la falta de mérito al actor Fabián Gianola en la causa en donde fue indagado por denuncias de abuso sexual.

Al entender que no había pruebas para sobreseer o procesar al actor, la magistrada le remitió el expediente a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, para que continúe la investigación.

LA CAUSA

La causa donde el actor y conductor está imputado se inició el 3 de junio de 2019, después de una denuncia por abuso sexual presentada por la actriz Fernanda Meneses. Un mes después, la locutora Marcela Viviana Aguirre hizo otra presentación en la Justicia contra Gianola. Tras dos años y medio de investigación y después de una solicitud de la fiscal Labozzetta, Gianola, de 58 años, fue citado a prestar declaración indagatoria. Le imputaron siete hechos.

En la audiencia donde fue indagado, Gianola se negó a declarar. Pero, posteriormente, con la firma de sus abogados defensores Federico Schumacher y Diego Onorati, el actor presentó un escrito, en donde afirmó ser inocente.

“En primer lugar quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por Meneses, como los descritos por Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento en el momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones. Entiendo el móvil por el que dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido que el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral”, afirmó Gianola en la presentación donde amplió su declaración indagatoria.