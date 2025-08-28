PREPARATIVOS DEL CENTENARIO DE LA EEP N°122 “PEDRO ANDRÉS PRADIER”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La intendente, Lic. Marcela Duarte recibió en su despacho al equipo de conducción de la EEP N°122 “Pedro Andrés Pradier” , quienes se acercaron para dialogar sobre los preparativos del centenario de la institución educativa .

Durante el encuentro dialogaron sobre la importancia de este acontecimiento histórico para la comunidad , así como sobre la organización del acto protocolar y las actividades que formarán parte de esta celebración .

Desde la gestión municipal acompañamos y respaldamos este tipo de iniciativas, reafirmando nuestro compromiso con la educación, la identidad y la historia de Tres Isletas , trabajando mancomunadamente con las instituciones educativas y sociales de la localidad

