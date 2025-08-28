Jue. Ago 28th, 2025

PREPARATIVOS DEL CENTENARIO DE LA EEP N°122 “PEDRO ANDRÉS PRADIER”

  La intendente, Lic. Marcela Duarte recibió en su despacho al equipo de conducción de la EEP N°122 “Pedro Andrés Pradier”  , quienes se acercaron para dialogar sobre los preparativos del centenario de la institución educativa .
Durante el encuentro dialogaron sobre la importancia de este acontecimiento histórico para la comunidad , así como sobre la organización del acto protocolar y las actividades que formarán parte de esta celebración .
Desde la gestión municipal acompañamos y respaldamos este tipo de iniciativas, reafirmando nuestro compromiso con la educación, la identidad y la historia de Tres Isletas  , trabajando mancomunadamente con las instituciones educativas y sociales de la localidad

