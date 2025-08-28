PRE LABORDE: MÁS DE 3OO ARTISTAS SE INSCRIBIERON PARA PARTICIPAR EL 6 DE SEPTIEMBRE EN TIROL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En esta instancia se seleccionará a la delegación de artistas que representará al Chaco en la 58° edición del Festival Nacional de Malambo, en Laborde provincia de Córdoba. Con entrada libre y gratuita, se podrá disfrutar de 100 números artísticos.

Este jueves en la Casa de las Culturas de Resistencia, el presidente del Instituto de Cultura Mario Zorrilla, junto al intendente de Puerto Tirol Humberto de Pompert, anunció la realización del festival Pre Laborde, que será el próximo 6 de septiembre en esa localidad. Se trata de la instancia en donde se seleccionará a la delegación de artistas que representará a la provincia en el 58° Festival Nacional de Malambo.

“Tenemos más de 300 inscriptos para el festival, que es para nosotros una reivindicación de la identidad chaqueña, de cómo está creciendo el folclore, de cómo está siendo el trabajo de los artistas y escuelas en toda la provincia”, valoró Zorrilla. El funcionario destacó el trabajo conjunto con el municipio de Puerto Tirol para poner en condiciones el escenario en donde se realizará la competencia: “Estamos trabajando fuertemente con el municipio porque el espacio tiene que reunir una serie de condiciones para que los artistas puedan desenvolverse sin inconvenientes”, dijo.

En tanto, el intendente De Pompert agradeció el acompañamiento del gobierno provincial en la preparación para el festival, que no se realizaba en esa localidad desde 2014. “Trabajamos fuertemente para que esté todo en condiciones y los artistas puedan demostrar sus habilidades en este escenario”, aseguró.

La competencia será en el predio del centro cultural Horacio García. “Tenemos un buen predio para hacer esta edición del festival, también entendiendo que aunque haya un contexto difícil en la Argentina, la cultura tiene su lugar y seguimos apostando a estos eventos”, agregó el intendente. En esa línea, destacó además que en el marco de la convocatoria habrá emprendedores, gastronómicos y artesanos locales que podrán exponer y comercializar sus productos.

Por otro lado, Luis Cinat, delegado del Pre Laborde, valoró el carácter federal del festival: “Es una condición que los artistas sean de la provincia a la que representan y a su vez estarán todas las provincias representadas en Córdoba”, dijo. Mencionó que se realizarán más de 100 números artísticos, en una jornada que iniciará al mediodía del sábado 6 de septiembre. “La entrada es libre y gratuita y vamos a disfrutar de un gran espectáculo, demostración de talento en lo que es malambo, que es el rubro principal, como así también danza tradicional, música, recitado y locución”, explicó. “Seguramente a la medianoche podremos conocer a los artistas que nos representarán a nivel nacional”.

