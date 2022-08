¿POR QUÉ NUNCA PIDIERON LA DETENCIÓN DE ESTE MONSTRUO?: HABLÓ LA MADRE DE LAS DENUNCIANTES DE RAÚL ACOSTA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Esta mañana, en dialogó con la madre de las dos jóvenes que denunciaron por abuso sexual a Raúl Acosta. El ex funcionario de Sameep, entre otros cargos, está imputado por abuso sexual con acceso carnal (tres hechos) respecto a una mujer y abuso sexual simple (tres hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal sobre la hermana de la primera denunciante. La causa está elevada a juicio y ahora solicitan que el dirigente sea detenido.

«Pedimos justicia por mis hijas que fueron violadas en tres hechos con acceso carnal, tres abusos sexuales simple. Esto empezó en 2018 y 2019, cuando trabajábamos con el señor Raúl Acosta cuando él era en ese tiempo subsecretario de Desarrollo Social. Todos los hechos pasaron en la oficina de él «, señaló a este medio Delma, madre de ambas mujeres.

En un reclamo que encabezó esta mañana la mujer frente a fiscalía, contó que fue tratada «de manera bastante soberbia» por el secretario de la fiscal Vanesa Fonteina, quien investigó el hecho y requirió la elevación a juicio. «Me dicen que sí hay justicia, cuando yo le digo que no la hay porque hubiese habido si este señor estuviera preso. Él -el secretario de la fiscal- me contesta de que no está preso porque este señor no tiene peligro de fuga, algo que sí tiene porque tiene apoyo político, está trabajando en el banco», relató la mujer.

Según indicó Delma, Acosta «las hostigaba, las amenazaba para que no hablen porque si nos echaban a todos en la calle porque nosotros cuidábamos el local, vivíamos en un departamentito atrás» . La situación familiar de las denunciantes, indicaron, está en un momento delicado puesto que su padre está siendo asistido en el Hospital Perrando por problemas psiquiátricos.

PEDIDO DE DETENCIÓN

Francisco Belle, abogado querellante, provocó un fuerte impacto al señalar que pidió la inmediata detención de Acosta ya que a su criterio, hubo otros casos tramitados por fiscalías de la provincia cuando aún en delitos con menores agravantes el imputado era detenido.

«Nunca pidieron la detención ¿Por qué nunca pidieron la detención de este monstruo?», reclamó la mujer que, además, según dijo, desde fiscalía se mostraron molestos por las declaraciones de Belle. «Me dijeron que nuestro abogado, el doctor Belle, vino a hacer desastres y decir cosas que no corresponde. Acá el desastre lo están haciendo ellos, nos tenían planchados con mentiras», contó.

«Mis hijas tuvieron el valor, pusieron los ovarios arriba de la mesa cuando estaban preparadas porque psicológicamente estaban mal. Yo vi muchos cambios en mi hija, desde ser bipolar a llorar todo el tiempo, a no querer ir a trabajar. Nunca estuvieron bien. La sonrisa que tenían en La Leonesa se les acabó acá en Resistencia trabajando con este señor «, repasó Delma quien acusó a Acosta de haber amenazado a sus hijas para que no denuncien.

