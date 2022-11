«POR FAVOR, NO ME MATES»: ESTREMECEDOR RELATO DE UNA MUJER QUE DENUNCIÓ A SU EX POR HABERLA AGREDIDO EN REITERADAS OPORTUNIDADES

El crudo y aberrante relato quedó registrado en la División Violencia, Familiar y de Género de la ciudad de Sáenz Peña y en la Fiscalía de Investigaciones N°4.

Una grave denuncia realizó una joven quien asegura que hace una semana vive escondida por temor a que su expareja vuelva a agredirla. «Que la Justicia me garantice que voy a seguir con vida», dijo la mujer.

Además, la joven solicitó una orden perimetral para evitar que su ex, identificado como J. O. S., se le acerque a ella y a su hijo de dos años. «Hace una semana que vivo escondida, no puedo ir a mi casa, hace una semana que pedí una orden perimetral para poder volver a su casa», expresó.

En ese marco, la mujer contó los detalles estremecedores que sufrió por parte de su expareja a quien no solo denunció en la Policía y en la División de Violencia, Familiar y Género, sino también en la Fiscalía.

La denuncia a la que accedió Diario Chaco.

De acuerdo con el escrito, la joven G. explicó que recibió «una brutal, feroz y cobarde ataque con golpes de puños» por parte de su ex y luego, según lo dicho por ella, fue arrastrada por el piso y fue pateada en el cuerpo. También afirmó haber recibido mordeduras «al punto de tal casi rasgar la piel».

Según su denuncia, G le pedía «por favor, no me mates» a lo que su ex, no conforme con la situación, continuaba con las agresiones.

En ese marco, la joven que realiza esta grave denuncia señala que no puede regresar a su casa ni a su lugar de trabajo. Actualmente vive «escondida y aterrada» en la casa de una de las amigas.

El crudo y aberrante relato quedó registrado en la División Violencia, Familiar y de Género de la ciudad de Sáenz Peña y en la Fiscalía de Investigaciones N°4.

Por otro lado, un grupo de amigos de G. postearon en las redes sociales e hicieron pública la terrible situación que atraviesa la joven y su pequeño hijo.

En el posteo, hicieron un llamado a la solidaridad para que «toda una sociedad no siga siendo cómplice de seguir escondiendo» al supuesto agresor. En esa sintonía, recordaron que desde el domingo 30 de octubre está el pedido de captura y hasta la fecha sigue prófugo.

Por ultimo al igual que la víctima pidieron que algún organismo público actúe «antes que sea tarde». «Solo pido que den la orden perimetral que solicite para recuperar mi vida, hace una semana que vivo escondida«, expresó G.

Fuente: Diario chaco