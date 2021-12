POLINI: «EL KIRCHNERISMO NO ASUME QUE EL CONGRESO YA NO ES UNA ESCRIBANÍA»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El diputado nacional por la UCR Juan Carlos Polini justificó el rechazo al presupuesto 2022, y expresó que «el kirchnerismo no asume que el Congreso ya no es una escribanía familiar y partidaria», en referencia a la sesión de este viernes en la que el oficialismo no logró el número necesario para aprobar el proyecto oficial, y perdió en la votación.

“El proyecto de Ley de presupuesto 2022 es una iniciativa plagada de inconsistencias, absolutamente alejada de la realidad, estimaciones totalmente irreales, una inflación del 33% cuando todos los analistas incluidos los del Banco Central estiman que superará el 50%, lo mismo sucede con el tipo de cambio, está contemplado un valor de $131,50 y se espera que ronde los $160, el crecimiento se estipula en un 4% contra el 2.5% de las consultoras y el FMI», sostuvo Polini.

Asimismo, el legislador radical señaló que el proyecto del oficialismo «implementa una baja de subsidios a la energía y los combustibles lo cual derivará en ajustes tarifarios, también prorroga la delegación de facultades al gobierno nacional para aumentar impuestos, la suba salarial presenta un fuerte retraso frente a la inflación, no están previstos pagos al FMI organismo que exige un presupuesto ordenado para avanzar en las negociaciones».

Además, Polini remarcó que en la iniciativa «no están contempladas las obras que necesita el Chaco como la llegada de agua potable al interior o la autovía de la ruta 16”.

«LA SOBERBIA VOLTEÓ EL ACUERDO»

Polini hizo especial hincapié en la propuesta que se realizó al kirchnerismo para poder avanzar en consensos “24 horas antes del tratamiento agregaron más de 56 artículos a la Ley, un incremento del gasto de $180.000 millones que no supieron decir cómo se iban a financiar, frente a esta situación, a las 14 hs, el presidente del bloque radical, Mario Negri, propuso que el proyecto vuelva a comisión para poder hacer las reformas necesarias con la presencia del ministro Guzmán, estábamos avanzando en esa posibilidad cuando a las 7 de la mañana, y no habiendo estado presente durante toda la sesión, llega Máximo Kirchner para hacer un discurso soberbio, irresponsable, descalificador, actitud que hizo caer los acuerdos que se habían alcanzado”.

“El kirchnerismo no asume que el Congreso ya no es una escribanía familiar y partidaria, en las elecciones del 14 de noviembre los ciudadanos le dijeron basta al atropello, a partir de ahora deberán dialogar, respetar, priorizar las coincidencias sobre la diferencias para poner en marcha de manera urgente un proceso de recuperación creando condiciones de previsibilidad e inversión, esa es la prioridad de los argentinos, no otra”, finalizó.

