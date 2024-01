POLICIA RECUPERA PATINES VALUADOS EN 2MILLONES DE PESOS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080

🔵 CRÍA. 2° RESISTENCIA

📆 FECHA 10-01-2023.

⏱️ HORA 10:00. Hs Inf 11:50

📍 LUGAR: c/ San Juan y c/ 12 – Rcia.-

🚨 CAUSA: SUP. ROBO

🗒️ SÍNTESIS: Personal del Servicio Externo continuando con tareas investigativas por la Sra. S G E (38), , Dda. calle Mitre N° 734 -Rcia. fecha 17 de Diciembre del años 2023, le sustrajeron desde el interior de su camioneta previo romper el vidrio trasero derecho, (01) Par de Patines Profesionales, marca EDEA, modelo OVERTURE, color BLANCO, damnificandose en monto estimado pesos ($ 2.000.000); logrando establecer dicho elemento en calle San Juan y calle 12 de esta ciudad, observan un masculino nota la presencia del personal dándose a la fuga arrojo una bolsa nilon color negro el cual conteniendo en su interior los patines mas arriba mencionado*. Se procedió al formal secuestro. Se realizó acta de reconocimiento y entregado a su propietaria conforme lo dispuesto p/ Fiscal Interviniente.

