PLAN DE PREVENCIÓN METROPOLITANA: CASI 2 KG DE COCAÍNA FUERON INCAUTADOS Y SE DESBARATARON CENTROS DE VENTAS

No damos el brazo a torcer y seguimos con las directivas dadas por el Gobernador de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad el cual permitió que hoy sea atrapado “Pipi”, señalado como un famoso narco de la Zona Sur de Resistencia.

Las labores policiales continúan en base al Plan de Prevención Metropolitana y esta tarde, dos allanamientos simultáneos, permitieron poner fin a dos “kioscos” de estupefacientes, uno en Villa Libertad y otro en el Asentamiento Zampa.

En dichas diligencias fueron atrapados un sujeto conocido como “Pipi” y su mujer. Ambos vivían en el asentamiento Zampa donde el personal de las comisarías pertenecientes a las Supervisiones de Zona I y III, trabajaron en conjunto para allanar estos domicilios.

En ese lugar se incautaron 500 dosis de estupefaciente cocaína lista para su venta

También se procedió al secuestro de 130 mil pesos, dos teléfonos celulares y un automóvil marca Toyota modelo Corolla, todo ello conforme lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas Número 2, de Resistencia.

Así también, en Villa Libertad se procedió a dar cumplimiento otra orden de la Fiscalía Antidrogas donde se procedió al secuestro de más de un kilo y medio de cocaína, balanza de precisión, recorte, tijeras, teléfono celular, handys, donde no se procedió a la aprehensión de morador alguno. También se procedió al secuestro de más de un millón y medio de pesos.

“Uno a uno van cayendo y la Policía del Chaco sabe quiénes son y por ello, los buscamos y atrapamos, los demás están advertidos y si no quieren terminar presos, deberán dejar sus negocios turbios”. Esas fueron las palabras del Jefe de Policía Comisario General (R) Fernando Javier Romero, tras los últimos allanamientos.

