PISTOLAS TASER EN LA POLICIA DEL CHACO: PROPONEN UN PROTOCOLO PARA IMPLEMENTARLAS

El debate sobre las pistolas Taser no es nuevo en Argentina, pero lo es particularmente en la provincia. Una propuesta de ley de diputados provinciales de Juntos por el Cambio abrirá la discusión para que, en el marco de la Ley de Seguridad Pública, se apruebe su uso y, en consecuencia, la Policía del Chaco tenga un protocolo de actuación con las mismas.

La modificación de la Ley 2.011, impulsada por el legislador Ernesto Blasco, pretende agregar un protocolo de actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea de baja letalidad (DEIM). Se espera que la propuesta presentada este viernes tenga un amplio recorrido legislativo debido a las voces a favor y en contra que despierta.

De aprobarse la ley y ser promulgada, la fuerza provincial añadirá al listado de armas aprobadas los dispositivos de incapacitación neuromuscular que produzcan incapacidad temporal.

«La actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes en las fuerzas policiales y de seguridad, atendiendo a la necesaria utilización de la fuerza pública en defensa de los intereses de los ciudadanos», justifica el proyecto de ley del interbloque Juntos por el Cambio. Además, agrega que las DEIM «permitirán abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes».

ANTECEDENTES

En 2019, la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de la resolución 395/2019 publicada en el Boletín Oficial, instruyó a los titulares de varias fuerzas policiales a implementar cursos de capacitación específica para el uso de armas electrónicas no letales, como las pistolas Taser.

Las pistolas Taser son armas de electrochoque «no letales» que incapacitan temporalmente a las personas mediante el disparo de dardos electrificados que paralizan los mecanismos musculares del cuerpo. Una vez utilizadas, la memoria interna del dispositivo se preserva para futuros controles.

A nivel internacional, países como Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia, entre otros, utilizan estas armas.

Sin embargo, el uso de las Taser no está exento de controversia. Existen dudas sobre su uso, su efectividad y su costo. En cuanto a su funcionamiento, los dardos de la pistola Taser tienen la capacidad de perforar la piel y, al impactar, generan choques eléctricos que contraen violentamente los músculos, causando un fuerte dolor en la persona afectada.

Las posturas sobre su implementación son diversas. Mientras algunos argumentan que son una herramienta útil para la policía en situaciones de riesgo, otros advierten sobre el potencial abuso de estas armas y los riesgos para los derechos humanos.

EJES DEL PROTOCOLO PROMOVIDO EN CHACO

1. Una situación grave que justifique su utilización, que implique riesgos de vida para terceros, para el oficial de policía actuante y para la misma persona sobre la que se aplique el dispositivo.

2. Registro de la utilización de cada dispositivo, constando en acta el hecho, el riesgo involucrado, el oficial actuante y la persona sobre la que se aplique el mismo, así como la ubicación, el tiempo y la duración de las descargas eléctricas.

3. Protocolos de actuación médica inmediata sobre las personas a quienes se apliquen los dispositivos.

COSTO DE LA TASER

Actualmente, las Taser no son comerciables en Argentina y el valor por unidad, según una de las últimas compras realizadas por el Ejecutivo nacional, fue de unos 1.699 dólares. En Estados Unidos, los precios de las armas de electrochoque varían desde US$ 118,99 hasta los US$ 1.699.

OPINIONES DE DIPUTADOS

El diputado Samuel Vargas indicó a Diario Chaco que personalmente opina que ante los delitos emergentes «las Taser vienen a cumplir un rol fundamental en la defensa del ciudadano común. La inseguridad ya no reconoce parámetros; jóvenes, tercera edad, comerciantes, es como una pandemia social». Además, añadió: «Sabemos de la gente que sepulta a sus familiares, pero muchas veces las organizaciones de Derechos Humanos miran más al delincuente que a la familia que quedó destruida».

«Muchas veces los agentes no hacen uso de sus armas, por más grave que sea la situación, porque el servidor público está pensando en su salario, en su familia, en lo que va a recibir por la contraprestación que haga. A veces se observa que dejan ir, o a veces hay dudas de segundos y en esa duda es mejor no intervenir. Creo que con la Taser se va a respaldar más al policía porque sabrá que no es un arma letal. Nosotros no buscamos ni mano dura ni mano blanda, lo único que queremos es mano justa», concluyó.

El legislador Iván Gyoker también señaló a este medio que buscan colaborar en la planificación de seguridad pública con «la formación de las herramientas para los desafíos que tenemos hoy y que los agentes tengan herramientas para no necesariamente terminar en armas letales».