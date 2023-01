PIQUÉ SACÓ PROVECHO: FIRMÓ UN ACUERDO CON CASIO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Luego del éxito mundial de la canción entre Shakira y Bizarrap, el ex futbolista Gerard Piqué decidió responder de una forma particular, ya que fue el eje del tema.

Este viernes, anunció que firmó un acuerdo con la marca de relojes Casio, que la cantante mencionó en la letra de su nuevo tema, como uno de las filosas frases contra el ex jugador.

«Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio», disparó la cantante colombiana en la BZRP Music Session #53, que le dedicó a Piqué, tras su separación en 2022.

El motivo del distanciamiento habría sido una infidelidad de parte del exjugador, por lo qué frases como esas están dedicadas a este hecho.

«Tengo un gran anuncio: Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con ellos», anunció Piqué durante un stream de la King’s League, la liga que organizó junto a Ibai Llanos y otros streamers, como el Kun Agüero. El exjugador les regaló relojes de la marca a todos sus compañeros de programa.

Mientras presentaba este acuerdo, Piqué aseguró que «estos relojes te duran para toda la vida», enviándole otra indirecta a Shakira. El futbolista no es el único que se refirió al lanzamiento de la canción, su nueva pareja, y también apuntada en el tema musical, Clara Chía, reaccionó al nuevo tema en las redes.

Entre los amigos streamers de Piqué que se encontraban cuando éste presentó su nuevo acuerdo con Casio, estaba el exjugador argentino de futbol Sergio «El Kun» Agüero. Mientras el español repartía relojes que eran parte de este nuevo contrato, el ex Manchester City tuvo una divertida respuesta a la situación entre su amigo y Shakira.

En tono jocoso, Ibai le preguntó al futbolista español «¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado». Ante ese contexto, otro compañero le preguntó directamente al Kun «¿Por qué entró Casio?» al programa en vivo, a lo que el argentino no dudó en responder sin pelos en la lengua: «Por la canción de Shakira».

SHAKIRA Y BIZARRAP ROMPEN RÉCORDS EN YOUTUBE Y SPOTIFY

Tras el lanzamiento de la nueva canción entre el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira, el tema está rompiendo récords en Spotify y YouTube. En su primer día ya se convirtió en la canción de música en español con el mejor debut en la historia en ambas plataformas.

La canción tuvo en su primer día 45 millones de visualizaciones en YouTube y se convirtió en la canción latina con mejor debut en la historia de esa plataforma, superando ampliamente a «Despacito RMX», que alcanzó 24,8 millones en 24 horas.

En Spotify, el hit de Shakira y Bizarrap debutó con 14,39 millones de escuchas en un día, el máximo de una canción en español y el quinto puesto a nivel global.

Además, la colaboración entre la estrella mundial colombiana y Bizarrap tuvo el «mejor alcance» con 3,6 millones de reproducciones en una hora, consolidándose como la Music Session con más escuchas en menos de 24 horas.

Shakira, quien también protagoniza el video con la estética insignia que remite al estudio casero que el productor tenía en su casa familiar de la localidad del conurbano bonaerense de Ramos Mejía, se convirtió también en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.

De esa manera, el track llegó a posicionarse como la canción en español con el mejor debut, tanto en la historia de Youtube como de Spotify.

En el caso de la plataforma musical, los mejores estrenos a nivel global tienen a la estrella del pop estadounidense Taylor Swift en los primeros cuatro lugares, con «Anti-Hero» (17,39 millones se reproducciones), «Lavender Haze» (16,42 millones), «Snow on the Beach» (15 millones) y «Maroon» (14,4 millones).

El hit de Shakira y Bizarrap debutó apenas por debajo de los números del cuarto puesto, con 14,39 millones, lo que le posibilitó entrar al top 5 de reproducciones globales en su primer día.

