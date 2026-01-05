Piden la inmediata extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad
Querellantes solicitaron que se haga efectiva la orden de detención internacional dictada por un tribunal federal argentino en una causa por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones en Venezuela.
Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que el ex mandatario sea juzgado en la Argentina.
Ante ese escenario, los querellantes reclamaron que el juez argentino Sebastián Ramos active de inmediato el pedido de extradición, a través de la Cancillería, en los términos de la ley de cooperación jurídica internacional. “Solicitamos que se requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros a nuestro país, en cumplimiento de las órdenes de detención dispuestas en este proceso”, señalaron en el escrito .
El objetivo, subrayaron los querellantes, es que el imputado “rinda cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano” y que se garantice el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley