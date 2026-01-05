Piden la inmediata extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad

Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.

La representación legal de víctimas venezolanas y de organizaciones dedicadas a la defensa de la democracia en la región solicitó a la Justicia argentina que requiera de manera urgente la extradición de Nicolás Maduro Moros, luego de que se informara su captura en Caracas por fuerzas militares de los Estados Unidos.

El pedido fue formulado por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), FADD y de las víctimas constituidas como querellantes en la causa que tramita en los tribunales federales argentinos, donde el mandatario venezolano está imputado por graves delitos de lesa humanidad .

La causa se inició a partir de denuncias por desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones, hechos que —sostienen— fueron ordenados y ejecutados de manera sistemática por el régimen que encabeza Maduro.

Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que el ex mandatario sea juzgado en la Argentina.

En ese marco, recordaron que la Cámara Federal ya ordenó recibirle declaración indagatoria y dispuso su captura internacional con fines de extradición. En una resolución dictada en septiembre de 2024, el tribunal ordenó expresamente “librar órdenes de detención y disponer las capturas internacionales con fines de extradición a la República Argentina” .