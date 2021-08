PERSECUCIÓN EN RESISTENCIA: UN REMÍS TRUCHO LLEVABA UNA PASAJERA E INTENTÓ ESQUIVAR VARIOS CONTROLES

Sucedió en la tarde del viernes, cuando una mujer pidió un remís a una agencia y llegó un auto que no tenía habilitación.

Todo comenzó en Barranqueras, cuando cerca de las 16:30 una mujer de 23 años pidió un remís a la agencia “Remisería Diagonal”, según expresa la denuncia radicada luego. Lo cierto es que llegó un auto al domicilio de la chica sin oblea pero en el apuro ella subió.

Camino al destino, el remís circulaba por avenida Castelli y en la intersección con Arribalzaga se dio la peor parte. Es que allí se ubicaba un control de tránsito de la Municipalidad de Resistencia, que tiene varias unidades de remises truchos identificadas.

Al notar los inspectores que se trataba justamente de uno de los remises truchos que tenían en la mira, hicieron el pedido de que se haga a un costado para el control de documentación. El chofer entonces evade el control cruzando el semáforo en rojo y toma Arribalzaga hacia 9 de Julio. Además, según contó la pasajera en la denuncia, el muchacho se puso nervioso, comenzó a sacar cosas de la gaveta e incluso le pidió a ella que guarde un objeto en su mochila.

Inmediatamente los motoristas salen en persecución y avisan del hecho a otro grupo de inspectores que se ubicaba en 9 de Julio y Arribalzaga. Finalmente, ya acorralado, el hombre detuvo la marcha y la chica se bajó el vehículo muy asustada.

En diálogo con Diario Chaco el subsecretario de Tránsito, Luis Cabrera, se refirió a la situación y comentó que “cuando detenemos la unidad porque ya estaba cercado se baja la chica con un estado de desesperación, de nerviosismo, de miedo, temblaba, y nos cuenta que durante el trayecto venía pidiéndole al chofer que pare, que se quería bajar, y él le decía ‘quedate tranquila, no me tengas miedo, vení al asiento de adelante’”.

Cabrera añadió que en principio el hombre se negaba a entregar la documentación, pero después terminó aceptando y luego se fue. El auto fue trasladado al corralón.

Ante esta difícil situación, Cabrera llamó nuevamente a la consciencia social para terminar con el flagelo de los remises truchos. “Si ayer nosotros no hubiésemos estado en los controles, nadie sabe con qué intensión se la quería llevar. Qué hubiera pasado si se la llevaba, a dónde hubiera terminado, cómo hacíamos para encontrarlo en tiempo inmediato”, planteó el funcionario al analizar que el auto no tenía la oblea obligatoria para poder ser identificado.

“Estamos trabajando en muchas medidas y conceptos de seguridad y vemos que el servicio de truchos ha mermado pero sigue existiendo y va a seguir existiendo en tanto y en cuanto los ciudadanos sigan optando por estos servicios”, añadió.

Es por eso que expresó que “al tiempo que nos ponemos intensos con los controles también le pedimos a la gente no sólo que deje de usar esos servicios por seguridad de ellos, sino que también los denuncien”.

“Tenemos que pensar en el remís como un servicio y el servicio en una ciudad que recibe turismo internacional, a partir de ahí vamos a hacer un servicio de mejor calidad y con mayor seguridad”, expresó Cabrera. De igual manera subrayó que “esto no es para tener miedo, no hay que tener miedo sino que simplemente tener consciencia ciudadana. Pido un auto a una agencia, viene un auto sin identificación y no me subo directamente, se pide otro auto”.

“Ante cualquier cosa que pueda pasar, un auto habilitado tiene garantía de que tiene seguro, tiene revisión técnica, de que el chofer está registrado. Cuando uno está subiendo a un auto habilitado está teniendo muchísimas ventajas a la hora de viajar”, cerró.

