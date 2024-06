PEREZ PONS CRUZÓ A ZDERO POR «FALTA DE MEDIDAS» ANTE LA CAÍDA DEL CONSUMO

La Provincia sufrió una caída del 10,8% interanual en el consumo masivo y acumula un deterioro del 17% en el primer trimestre del año.

Chaco sufrió una caída en las ventas en supermercados del 10,8% en comparación con el mismo período del año anterior y acumula un deterioro del 17% en el primer trimestre del año, incluso muy por debajo del promedio nacional de 11,5%. En tanto, el sector comercial a nivel nacional se retrotrajo un 16,7% interanual en marzo, ubicándose entre los indicadores más bajos en los últimos 15 años.

El economista y diputado del Frente Chaqueño, Santiago Perez Pons analizó el presente económico regional y nacional y advirtió que nos encontramos frente a una «situación crítica».

«El escenario de alta inflación, con pérdidas altísimas en el poder adquisitivo de los salarios, es una combinación muy preocupante que no puede tener jamás resultados prometedores», expresó el legislador provincial.

Asimismo, criticó al gobierno provincial al tildarlo de «ausente», por no implementar medidas concretas que tiendan a fortalecer el salario de los trabajadores.

«El Estado pareciera estar en retirada en nuestro país y no tenemos que olvidar que Zdero es el mejor alumno de Milei. En Chaco hoy la economía se maneja como el resto de los ejes de gestión: nadie hace nada . Mientras la gente no puede comprar alimentos porque no lo puede pagar, el Gobernador no lanza una medida para contener en tiempos de crisis, es de verdad preocupante», remarcó Perez Pons.

Entre los rubros con mayor caída de consumo se encuentra el electrónico, con un derrumbe del 48,8%, siendo una pérdida de más de 1.300 millones para los comerciales chaqueños. El impacto de esta situación, se refleja en las cifras económicas y en la calidad de vida de las y los vecinos quienes deben elegir qué consumir para llegar a fin de mes ya que, la industria de indumentaria, alimentos preparados y otros se encuentran en los siguientes puestos con una caída de entre 38% y 28%, con pérdidas de ventas que superan los 4 millones.

«La caída del consumo es grave porque nos brinda un pantallazo sobre cómo está viviendo la ciudadanía, que cada vez consume menos, se ajusta más. Al mismo tiempo, esto repercute en el crecimiento económico provincial y en la generación de empleo», detalló el legislador.

Sostuvo además que «la inacción del Gobierno» no es la única alternativa que se podría adoptar en este contexto: «Chaco sufre una caída del consumo dramática y Zdero no piensa implementar ni una medida para revertirla. Esto no es lo que pasa en todo el país, hay otras gestiones que generan incentivos para los comercios, cuotas, descuentos, tal como lo hicimos en la anterior gestión y con grandes resultados. Quedarse de brazos cruzados no es una opción viable».

CAÍDA DEL CONSUMO A NIVEL NACIONAL

En base a los datos otorgados por el INDEC, la crisis de consumo masivo también se extiende por el resto del país, debido a que el sector del comercio a nivel nacional se retrotrajo 16,7% interanual en marzo y se suman a los sectores de situación crítica, junto a la construcción y la industria, siendo los niveles de comercio actuales los más bajos de 2009.

Durante el mes de marzo del presente año, las ventas en los supermercados registraron una contracción del 9,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Dicha tendencia, persistirá a lo largo del primer trimestre del 2024, acumulando un deterioro del 11,5%.

En cuanto a los niveles, las ventas se mantienen estancadas en un mínimo de consumo indispensable desde enero del 2024, después de haber experimentado una caída del 17% entre enero y diciembre del año anterior.