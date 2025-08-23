PATRULLA VIAL SÁENZ PEÑA INTENSIFICAMOS OPERATIVO CERROJO EN RUTAS CHAQUEÑAS POR LA DESAPARICIÓN DE YENIFER NOEMÍ FLORENTÍN

Se refuerzan los controles en varios puntos estratégicos de rutas nacionales con el objetivo de dar con el paradero de una adolescente, que fue vista por última vez al salir de su casa en Presidencia de La Plaza.

Esta tarde desde las 19:00 horas, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Interior, a través de la Patrulla Vial Sáenz Peña, dispuso la intensificación del Operativo Cerrojo en distintos puestos camineros de la provincia del Chaco.

El operativo tiene como objetivo principal localizar a Yenifer Noemí Florentín, una menor de 13 años que salió de su domicilio ubicado en Quinta 76 de Presidencia de la Plaza y desde entonces se desconoce su paradero. Los controles reforzados se encuentran desplegados en los siguientes puntos estratégicos:

RN 16 Km 172 – Sáenz Peña

RN 95 Km 1.115 – Sáenz Peña

RN 95 Km 1.050 – San Bernardo

RN 95 Km 941 – Puesto Caminero N° 6 – Santa Sylvina

RN 89 Km 311 – Puesto Caminero Gancedo

RN 16 Km 318 – Puesto Caminero Río Muerto

RN 95 Km 1.286 – Puerto Lavalle

Solicitamos a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Yenifer. Ante cualquier dato, comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o al número de emergencias 911.

