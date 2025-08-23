Coimas: Guillermo Francos afirmó que Karina Milei es atacada de manera «salvaje e injusta»

es el único funcionario de relevancia que se refirió públicamente a las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican a los hermanos Karina y Javier Milei. Guillermo Francos parece ser el destinado a hablar sobre todos y cada uno de los escándalos que sacuden al Gobierno Nacional. Hasta ahora,, que salpican a los hermanos Karina y Javier Milei.

se vinculan al “período preelectoral”, cuando “todo el mundo” está «tratando de sacar partido” contra la gestión libertaria. Para el jefe de Gabinete, los presuntos hechos de corrupción denunciados por Diego Spagnuolo, extitular del mencionado organismo , no tienen que ver con sucesos dignos de investigar sino que

“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política, tiene mucho que ver con el periodo preelectoral.Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo Francos.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador afirmó que la administración mileísta está “internamente tranquilo” por los hechos denunciados, los cuales vinculó con el debate que se llevó a cabo en Diputados por la Ley de Discapacidad.

“Aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el Gobierno había cuestionado”, dijo, señalando que “no es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”.