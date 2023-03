PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE: EL CAMPING LA FIDELIDAD ABRIRÁ LOS PRIMEROS DÍAS DE ABRIL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El verano llega a su fin y se acerca la temporada más propicia para acampar en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. El camping de acceso gratuito “La Fidelidad”, que está ubicado a orillas del Río Bermejo, estará habilitado en la primera semana de abril de 2023.

Lo más interesante de este sector del área protegida, es que durante el cierre temporario en verano se realizaron algunas reformas, que incluyen la construcción de nuevas plataformas de acampe y la culminación de puntos de observación en los recorridos pedestres del Sendero del Riacho Chico y el Sendero del casco de la Estancia.

Se trata de nuevos miradores que permitirán apreciar un ecosistema selvático vibrante, con bosques en galería que resplandecen por su exuberante vegetación y la variedad de animales como pecaríes, tapires o corzuelas, entre otros; además de una diversidad de aves silvestres que habitan el área protegida.

Desde el ingreso mismo del Parque Nacional El Impenetrable se puede realizar senderismo contemplativo, observación de aves, interpretación de la diversidad de ambientes, caminatas guiadas y esparcimiento en áreas agrestes habilitadas: Área de Picnic Mirador El Bermejito; el Sendero ‘’Conejo de los Palos’’; el Área de Picnic “El Caño”; el Mirador “El Suri” y el Mirador “Los Corrales”, y el Área de Picnic “El Caranda”.

La administración del camping está a cargo de emprendedores locales, nucleados en la Asociación de Vecinos de La Armonía. Los servicios gastronómicos de comidas típicas que ofrecen, además de ser una solución para el visitante, tienen para ellos un fin social que promueve del desarrollo económico de las comunidades residentes.

NUEVAS PLATAFORMAS

Este año se sumarán 2 nuevas plataformas, a las 10 ya existentes. Se trata de tarimas de 3 metros por lado, elevadas del piso, que permiten mayor comodidad al campante, evitando a su vez la degradación del suelo y aislándolo de toda posibilidad de contacto con insectos, reptiles u otros animales que frecuentan el lugar.

Otro dato interesante es que las plataformas están dispuestas en grupos de dos por parcela, que están rodeadas por exuberante vegetación, que ofrecen al visitante un contacto más íntimo con el medio ambiente.

En estas plataformas el visitante puede disponer en forma gratuita su propia carpa, o alquilar tiendas con catres y bolsas de dormir por un precio muy módico. El cámping cuenta con sanitarios ecológicos en los espacios contiguos a las plataformas y sanitarios con duchas de agua caliente, en inmediaciones de la carpa-comedor, a la que se puede acceder para la degustar comidas típicas y hacer compras de proveeduría.

Las carpas de alquiler son sólidas, ventiladas, con mosquiteros y doble cierre de ventanas para mayor abrigo, y están ubicadas con sus entradas y aleros orientados hacia el río Bermejo, lo que brinda luminosas y coloridas postales tanto al amanecer como al caer la noche.

Los baños cuentan con lavatorios, inodoros y ducha con agua caliente. El sistema de iluminación funciona con paneles solares. El camping agreste solo tiene iluminación en el sector de baños y carpa comedor. No así en las parcelas de acampe, por lo que se deberá llevar elementos lumínicos.

El acceso y la utilización de sanitarios es libre y gratuito, tanto como una plataforma de ladrillos adobe denominada ‘patilla’, donde funciona una parrilla y también una mesada con bacha y canilla. Esa cocina campestre funciona bajo un ‘quincho’, que además cuenta con bancos donde los comensales pueden degustar su propia comida alrededor del fogón.

SERVICIOS DE GASTRONOMÍA

El comedor “Qaramta” funciona dentro de una gran carpa grande de estilo africano, emplazada sobre una tarima elevada de madera. Punto de reunión obligado para los visitantes. Allí es donde las cocineras del Impenetrable ofrecen sus platos elaborados con recetas ancestrales y productos naturales del lugar, como dulces y arropes.

Ellas fueron capacitadas por la cocinera gourmet chaqueña Alina Ruiz, que les dio pautas de gastronomía de calidad, para la presentación de guisos de pollo casero, estofados, asados de chivo y empanadas de charque, además de masas dulces, desayunos y meriendas de campo.

Cabe recordar que el camping se ubica a dos kilómetros del histórico casco de la estancia La Fidelidad, dentro de un área protegida de 128 mil hectáreas de bosques de quebrachos, algarrobos y palo santo, pastizales y lagunas, hogar de especies amenazadas como el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú, y de uno de los últimos yaguaretés del Chaco argentino, Qaramta.

Además de complementar la oferta turística que ya ofrece el Parque, el nuevo camping La Fidelidad promueve el desarrollo de actividades de turismo de naturaleza con un doble propósito: impulsar el desarrollo local y expulsar la práctica de actividades ilícitas como la pesca, la caza, y la deforestación, que conforman una grave amenaza para la biodiversidad del área protegida.

TELÉFONOS PARA CONSULTAS E INFORMACIÓN

Para más información, comunicarse por WhatsApp al +54 9 379 4654988, Destino Impenetrable; o la Intendencia del Parque Nacional El Impenetrable, Av. San Martín esquina calle Celso Páez s/n, Miraflores (3705), Chaco.

Correo electrónico: elimpenetrable@apn.gob.ar

Teléfono: 03644-201831

LOS SERVICIOS A LOS QUE SE PUEDEN ACCEDER

La asociación de vecinos de La Armonía ofrece en alquiler hasta 3 carpas para 2 personas con catre y bolsa de dormir. El servicio de gastronomía incluye un menú durante todo el día en el comedor ‘Qaramta’; con desayunos, almuerzos y cenas. Además, la provisión de budines, pan casero, bebidas frías, agua caliente, hielo.

Se debe tener en cuenta que:

NO hay cajeros automáticos, por lo que es necesario llevar dinero en efectivo.

NO hay estaciones de servicio cerca (la más cercana es en Miraflores a 100 kilómetros)

No hay agua potable (excepto embotellada).

NO hay señal de teléfono móvil, ni WIFI.

NO se permite escuchar música.

NO está permitido pescar, cazar, ni molestar a la fauna silvestre.

NO se permite el acceso al área protegida con mascotas.

NO se puede extraer plantas, flores, etc.

NO está permitido encender fuego en lugares no autorizados.

NO está permitido arrojar basura (el visitante deberá llevarla llevar sus desechos).

ACCESIBILIDAD

Lo primero que se necesita saber para llegar al camping, es que desde Resistencia se deberán recorrer no menos de 450 kilómetros, que demandarán no menos de 5 a 6 horas en camioneta doble tracción, preferentemente. El tramo final desde Miraflores, hasta el camping tiene unos 110 kilómetros en total por camino de tierra.

Saliendo de Resistencia se toma la Ruta Nacional Nº 16 camino a Sáenz Peña, hasta la intersección con Ruta Provincial Nº 95 (poco antes de llegar a la ciudad termal). Luego se toma esta vía, con rumbo a la localidad de Tres Isletas. De ahí por la Ruta Provincial Nº 9 hasta Juan José Castelli y luego Miraflores. Aquí finaliza el asfalto. De esa localidad se debe continuar hasta Paraje Las Hacheras y por último Paraje La Armonía, por Ruta Provincial Nº 9. Traspasando el Río Bermejito por puente vehicular de madera, se ingresa al Parque Nacional. Desde allí habrá que recorrer unos 45 kilómetros, hasta llegar al cámping.

RECOMENDACIÓN

Justo antes de llegar al casco de la antigua estancia hay una hondonada en el camino, que tiene una pronunciada bajada y subida, que podría complicar el ingreso de vehículos con tráiler o casas rodantes. No obstante, esta dificultad, existe un camino llano alternativo que rodea por la parte de atrás el Casco de la Estancia, por el que se puede acceder por el sendero “Pozo del Yacaré”.

