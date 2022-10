PARAGUAY: UNA DIPUTADA CANTÓ “TE FELICITO”, DE SHAKIRA, EN PLENA SESIÓN

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La diputada paraguaya Kattya Mabel González cantó y bailó la canción “Te felicito”, de Shakira con Rauw Alejandro, en una sesión del Congreso, para criticar a los otros legisladores.

La legisladora, del partido Encuentro Nacional, reversionó el hit de la cantante colombiana al mismo tiempo que imitaba el baile: “Te felicito, (…) te queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”.

«De esta unidad, no me queda sino decirle: Te fe-li-ci-to, que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con tu papel continúas… les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo», cantó la diputada, sin desentonar en ningún momento.

Las imágenes no pasaron inadvertidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde fueron recibidas con humor por los usuarios.

Lejos de arrepentirse o dar marcha atrás, la propia diputada se ocupó de compartir el video en su cuenta de Twitter y también varias notas que referían al hecho. «Te FE LI CI TO que bien actúas. Caraduras. #Shakira #Kattya #Senadora #AlianzaEncuentroNacional», escribió.

QUÉ DIJO LA DIPUTADA AL RESPECTO

González, que es diputada del Congreso por el Partido Encuentro Nacional y candidata al Senado por el partido Alianza Encuentro Nacional en las elecciones que se celebrarán el 30 de abril de 2023, aclaró por qué utilizó este recurso en una sesión. “Nosotros entendemos que, no solo en Paraguay, sino en el resto de la región hay una profunda crisis de representación. La gente no se siente representada por sus senadores, por sus diputados”, comenzó su intervención.

“En el Paraguay hay una disputa electoral importante en donde un determinado sector del partido de gobierno pretende presentarse para las elecciones como oposición y oficialismo al mismo tiempo”, señaló, en declaraciones al diario Clarín, por lo que utilizó su intervención en la sesión para “visibilizar esta situación” que afecta los votos de los proyectos de ley.

En cuanto a la repercusión que generó su video, la funcionaria se lo tomó todo con humor. “No es la primera vez que cantamos; esta vez, dijimos “Te felicito, qué bien actúas”, pero la verdad es que hemos utilizado otras canciones y con eso, nos conectamos con la población joven y con aquellas personas que no siguen mucho la política, pero a través de estas retóricas, terminan enganchándose y tomando posición también”, cerró.

