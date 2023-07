PANZARDI SOBRE SUS DECLARACIONES POLÉMICAS DEL CASO CECILIA: «RECONOZCO QUE FUE UNA EXPRESIÓN POCO FELIZ»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En la jornada del miércoles se llevó a cabo una nueva sesión en la Legislatura chaqueña. En la misma, los legisladores se refirieron al caso de Cecilia Strzyzowski pero unas declaraciones tomaron repercusión tanto en el ámbito provincial como nacional.

En un video que comenzó a circular en las redes sociales se observa a la diputada perteneciente al bloque oficialista, Claudia Panzardi, quien habló sobre la joven de 28 años.

En las imágenes se puede visualizar un discurso ya empezado de la legisladora provincial en donde expresa lo siguiente: «…por la desaparición de Cecilia, diciendo que Cecilia era víctima de violencia de género sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente seguramente a esa familia».

Los dichos de Panzardi no pasaron desapercibidos y fueron sumamente criticados en las redes sociales y replicado en medios provinciales y nacionales.

En ese contexto, la diputada y dialogó sobre lo ocurrió ayer en la sesión legislativa. «He pedido disculpas públicamente a través de mis redes sociales, publiqué el video completo y tengo que pedir disculpas porque quienes me conocen saben que no soy así de ninguna manera, saben de mi acompañamiento, sobre todo a las mujeres«, comenzó relatando la legisladora.

Asimismo, señaló que «fue un momento de mucho dolor«. «El daño que ocasionan las falacias que permanentemente esgrime la oposición política en esta provincia y ayer se volvió a reiterar, a través de un escrito de varias páginas que leyó una sola legisladora, estaba organizado el ataque que iban a realizar utilizando el tema de Cecilia para endilgarnos responsabilidad sobre el hecho», indicó la funcionaria.

«En un momento, entre tantas falacias que se vertieron, dejan deslizar que Cecilia ya habría sido víctima de violencia de género antes de desaparecer, de que el Estado no actuó y que esto sucedió a raíz por culpa del Gobierno que asigna presupuesto, que no tiene políticas y demás», argumentó Panzardi.

En ese contexto, sostuvo que «lo que yo quise significar y que, la verdad reconozco que no pude expresar lo que yo quería decir en ese momento, era que no había denuncias anteriores por violencia de género. Eso ya lo hubiéramos sabido si había porque realmente se está haciendo un trabajo muy minucioso en la investigación».

Siguiendo con sus argumentos, mencionó: «Lo que quise significar es que a Cecilia la conocimos y la vemos lamentablemente por esto que ha sucedido pero siempre con fotos realmente muy felices y muy enamorados«.

«Ella era parte de esa familia y era lo que ella había elegido. ¿Cómo el Gobierno o las instituciones desde afuera podían poner en tela de juicio ese amor o esa pareja? Sumado a eso, la mamá siempre se expresó diciendo en que ellos no sabían que podía haber violencia de género, incluso en más de una oportunidad se refirió y en muy buenos términos hacia quien es el principal imputado en esta causa que es César Sena», aseveró.

En ese sentido, afirmó: «Entonces ¿Cómo el Estado estado va actuar en una situación que no fue denunciada? y que además, nunca ha manifestado que previo a la desaparición de Cecilia hubiera habido violencia. Reconozco que mi expresión, el modo de la expresión, fue poco feliz por eso reitero mis disculpadas pero en ningún momento culpe a Cecilia de la pareja que eligió «.

Para finalizar, este medio le preguntó qué espera de la causa y sobre la situación de los detenidos. «Ayer hubo movimientos muy importantes, se hizo la prisión preventiva y se está trabajando muy bien», resaltó.

«Lo que espero y quiero es que se siga investigando y que hasta el último de los cómplices o partícipes que haya podido tener este crimen horrendo tenga su debido castigo, que paguen los asesinos de Cecilia y que cumplan una condena hasta el último de sus días», finalizó.

