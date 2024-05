PAMPA DEL INFIERNO: UNA CAMIONETA PIERDE EL CONTROL Y SE INSCRUCTO CONTRA UNA VIVIENDA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En la siesta de este jueves, personal policial recepciona un llamado telefónico al abonado de emergencias, informando de un siniestro vial.

Constituida la prevención policial al lugar, constata una camioneta marca CHEVROLET S10, color blanco, sobre la vereda e incrustada en una vivienda de material, la misma era guiada por una femenina de 24 años, domiciliada en B° Primavera de esta localidad, quien expresa haber perdido el control del rodado, debido al mal estado de la calzada (Castelli e/América y reconquista), por las precipitaciones caídas en las últimas horas, la conductora adujo que no posee lesión y no desea ser examinada. Posterior entrevista con el propietario de la vivienda, manifiesta que no existen personas lesionadas dentro del inmueble, solo daños materiales. Ambas partes manifiestan sus deseos de llegar a un acuerdo entre los mismos, manifestando que no desean realizar escrito alguno.

