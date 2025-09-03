PABLO QUIRNO: «EL PROGRAMA ES CADA VEZ MÁS DIFÍCIL DE VOLTEAR, HABRÁ VOLATILIDAD Y OPERACIONES TRUCHAS, PERO ESTAMOS PREPARADOS»

El secretario de Finanzas salió a ratificar la vigencia de las bandas cambiarias. Dijo que se va a comprar en el piso y a vender en el techo. Explicó que el Tesoro intervendrá en situaciones puntuales para manejar la liquidez. «No perseguimos ningún nivel de tipo de cambio», afirmó

Por otro lado,negó la posibilidad de una devaluación en el futuro, tal cual lo anticipan contratos del mercado de futuros: «No hay absolutamente ninguna duda de que va a funcionar, porque tenemos el convencimiento de independientemente de la contienda electoral, nosotros tenemos el norte muy claro», señaló al referirse al programa económico..

Quirno consideró que el país está «asistiendo a una serie de acciones premeditadas por la oposición que voltea 12 leyes en el Congreso que van al centro del equilibrio fiscal y estamos viendo operaciones de espionaje ilegal que usa grabaciones de hace un año para generar daño,y tenemos un presidente que sufrió un atentado la semana pasada».En

En relación al incremento de las tasas de interés, que en el caso de las LECAPS mas cortas llega al 75% en la ultima licitiación, dijo que «son hijas del conflicto político». Por ello, consideró que el país se tiene que preparar para que el conflicto político, y por lo tanto, la incertidumbre, «continúe hasta final de octubre».