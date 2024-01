PABLO MOYANO FUE DENUNCIADO POR HABER DICHO QUE A CAPUTO «LO VAN A TIRARA AL RIACHUELO»

Uno de los líderes de la CGT, Pablo Moyano, fue denunciado por «incitación a la violencia y amenaza de muerte», tras haberle dicho al ministro de Economía, Luis Caputo, «que si leva adelante estas medidas económicas de hambre, ajuste y despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro pero para tirarlo al Riachuelo».

El abogado Jorge Monastersky fue quien radicó la denuncia contra el gremialista por «incitación a la violencia y amenaza de muerte». El mismo letrado había denunciado a Enrique «Pepe» Albistur por haberse referido a una posible caída del gobierno de Javier Milei. «Como les dije, compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pochoclo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril«, dijo el ex secretario de Medios del gobierno kirchnerista desde una playa en Cariló.

«Semejantes dichos no pueden ni deben pasar inadvertidos por el Poder Judicial», denunció Monastersky. Pidió que se abra una causa y que Moyano sea citado a indagatoria «a efectos de que ejerza su derecho de defensa».