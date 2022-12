OZUNA ESTARÁ EN LA APERTURA DE LA FINAL DEL MUNDIAL

Tras ponerse en duda su participación, finalmente se confirmó que el cantante puertorriqueño actuará en el estadio Lusail. ¿Quiénes lo acompañarán en el show?

Este domingo será la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2022 y, luego de que varios artistas declinaron la invitación a participar, finalmente se confirmó que Ozuna estará presente, brindando un show en el estadio Lusail de Doha.

El cantante puertorriqueño colaboró con el rapero congoleño-francés Gims para crear “Arhbo” ( “bienvenidos” en qatarí), una de las canciones que forman parte de la banda sonora del Mundial Qatar 2022, junto con «Hayya Hayya».

El evento comenzará a las 10:30 (hora de Argentina), una hora y media antes del último partido donde se definirá quién se llevará la Copa del Mundo en 2022. Se podrá seguir por la TV Pública o por DirecTV Go.

“Tras una ceremonia inaugural en la que se celebró el hecho de construir puentes y conocernos los unos a los otros, más allá de nuestras diferencias, la ceremonia de clausura durará 15 minutos y en ella se hará referencia, a través de la música y la poesía, a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del torneo”, indicó la FIFA en su comunicado.

De esta manera, Ozuna le puso fin a las especulaciones sobre su participación, luego de que varios artistas decidieron declinar la invitación, como Dua Lipa y Shakira.

En su momento, la cantante británica salió a aclarar que no se iba a presentar en la fiesta de inauguración con un posteo en su cuenta de Instagram. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, escribió la estrella del pop.

Por su parte, la cantante colombiana Shakira decidió a último momento, no actuar en la inauguración del Mundial de Qatar de este domingo, tras sufrir una serie de críticas por haber primeramente aceptado.

¿Qué otros artistas cerrarán el Mundial de Qatar?

Davido y Aisha cantarán el tema “Hayya Hayya, Better Together”; el puertorriqueño Ozuna y Gims, harán la canción “Arhbo”; mientras que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal cantarán “Light the Sky”.

Al finalizar el acto también habrá una mención a la próxima edición del Mundial que se realizará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 seleccionados.

¿Quién será el árbitro de Argentina vs Francia?

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el juez de la final del Mundial Qatar 2022, que se disputará entre Francia, campeón de la edición Rusia 2018 y Argentina.

Marciniak, de 41 años, ya estuvo al frente en un partido de la Selección albiceleste de este Mundial, cuando se disputaron los octavos de final ante Australia.

Asimismo, el polaco también dirigió a Francia en este torneo, por la segunda fecha de la fase de grupos, cuando lograron la clasificación a octavos ante Dinamarca.

De esta manera, Marciniak se convertirá en el primer árbitro polaco en dirigir un partido de esta magnitud, luego de debutar en 2009 en la liga nacional para ingresar en 2011 dentro de la lista de jueces de la FIFA.

En su haber, tiene 549 partidos, donde mostró 2210 tarjetas amarillas y 67 rojas. Además, cuenta con un total de 244 penales cobrados, es decir, uno cada 2,25 partidos. Incluso, uno de ellos fue a la Argentina, en el debut ante Islandia, durante el Mundial Rusia 2018.

Croacia se quedó con el tercer puesto del Mundial 2022

Tal como estaba previsto, este sábado, pasado el mediodía, Croacia se consagró en el tercer puesto del Mundial de Qatar 2022, tras vencer por 2 a 1 a Marruecos.

Los goles fueron anotados en el primer tiempo: a los 7 minutos por Josko Gvardiol para Croacia, a los 9 minutos empató Achraf Darí y, finalmente, desniveló a los 42 minutos, MIslav Orsic.

El encuentro se jugó en el Estadio International Khalifa, en Doha, y fue arbitrado por el qatarí Abdulrahman Al Jassim.

Croatas y marroquíes cayeron en las semifinales jugadas entre martes y miércoles. El equipo europeo cayó ante la Argentina (3-0) y los africanos, la gran revelación del torneo, ante Francia (2-0).

El seleccionado balcánico coronó un proceso exitoso con el entrenador Zlatko Dalic, luego de haber arribado a la final en Rusia 2018.

La de los marroquíes fue una actuación histórica, ya que es la mejor de un seleccionado de África en un Mundial.

El Mundial de Qatar consagrará al campeón este domingo en la final, que animarán desde las 12, la Argentina y Francia, que viene de obtener el título en Rusia 2018, en el Lusail Iconic Stadium.

