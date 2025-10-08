OTRA JORNADA DE REPRESIÓN EN CONGRESO: LA POLICÍA DETUVO A UN JOVEN, A UN FOTÓGRAFO Y AVANZA CONTRA JUBILADOS
Los adultos mayores volvieron a protestar en las inmediaciones al Palacio legislativo y los efectivos no dudaron en aplicar el protocolo anti-piquetes.
Pese al reclamo justo y legítimo, las fuerzas de seguridad -bajo las órdenes de Bullrich- se encargan de reprimir a los adultos mayores y a todos los que marchen en defensa de sus derechos, así se trate de niños, mujeres o trabajadores de los medios, una situación que se volvió a repetir este miércoles 8 de octubre.