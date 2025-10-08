Otra jornada de represión en Congreso: la Policía detuvo a un joven, a un fotógrafo y avanza contra jubilados

No es noticia nueva: cada vez que los jubilados se disponen a marchar por sus derechos, la Policía y otras fuerzas de seguridad se encargan de aplicar el «protocolo anti-piquetes» dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y, bajo esa premisa, aprovechan para reprimir a adultos mayores y otros manifestantes.

Este miércoles y como cada miércoles, hubo un numeroso grupo de personas que se acercó a las inmediaciones del Congreso para marchar y fue severamente reprimido por la Policía de la Ciudad. Tras arrestar a un joven con la camiseta de Argentina, los efectivos también tiraron al piso a un fotógrafo y se llevaron detenido a un jubilado.

Cabe señalar que los jubilados se congregan frente al Congreso de la Nación todos los miércoles para reclamar por sus derechos previsionales y protestar por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes.

Los principales reclamos se centran en el pedido de aumento de haberes y jubilación digna, donde se exige subas en sus pensiones que superen la línea de pobreza, argumentando que sus haberes son insuficientes para vivir y que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Piden no tener que «elegir entre remedios o comida».