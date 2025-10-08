MARTÍN MENEM NEGÓ HABER AMENAZADO A FACUNDO MANES: «YA MINTIÓ Y HOY VUELVE A MENTIR»

Facundo Manes denunciara haber sido amenazado por Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados salió al cruce del legislador de «Democracia para siempre» y aseguró que es «absolutamente falso» que él haya amedrentado a uno de los miembros de la Cámara baja. Luego de que, el titular de lasalió al cruce del legislador de «Democracia para siempre» y aseguró que

Tras su afirmación, Menem recordó la vez que Manes responsabilizó a Santiago Caputo de haberle golpeado el pecho en medio de una actitud patotera: «Llorando el diputado, diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras para que no ocurra ningún nada dentro de lo que es la Cámara de Diputados. No había ocurrido nada», comenzó indicando.

«De hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir. Por lo tanto, quería, digamos, que quede todo claro, porque tengo un trato absolutamente cordial con él«, se defendió el presidente de la Cámara de Diputados.

Y añadió: «Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque, digamos, ya sabemos de quién estamos hablando. Era lo único que quería aclarar».

Tras ser consultado por cuál sería el beneficio de mentir para Manes, acotó: «Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña y se ve que el vale todo los lleva a faltar a la verdad».