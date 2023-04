OPERATIVOS VIALES TERMINARON CON UN KARTING SECUESTRADO Y CARGAS DE GRANOS Y ANIMALES VACUNOS INTERVENIDAS

Varios operativos realizados por Policía Caminera este sábado terminaron con resultados positivos.



En el área metropolitana secuestraron un rodado con pedido, mientras que en interior intervinieron cargas de granos y de ganado.

En uno de los operativos los efectivos incautaron un karting que presentaba un pedido de secuestro.

Era trasladado en un tráiler, tirado por un automóvil conducido por un joven de 24 años.

El operativo se realizó este mediodía en el puesto caminero Paralelo 28, donde los agentes lo interceptaron.

La fiscalía en turno ordenó que el bien incautado y el joven sean llevados a la comisaría de Basail, donde fue notificado.

NO PUDO ACREDITAR LOS VACUNOS QUE TRANSPORTABA



Asimismo, en otro control llevado a cabo sobre RN 16 y RP 4, Caminera de Sáenz Peña, en Quitilipi incautó 8 animales vacunos y una cría, por supuesta infracción a la ley n° 486 C, de Marcas y Señales.

Poco después de las 17 demoraron un camión marca Ford 1722, guiado por un hombre de 39 años. Trasladaba 25 equinos y 8 animales vacunos y una cría al pie, desde Machagai a Taco Pozo.

Cuando le solicitaron documentaciones constataron que no tenía guía de animales vacunos, por lo que no pudo justificar el origen y destino.



Dieron intervención a la Policía Rural de Machagai.

AVIA TERAI: LLEVABA SOJA A GRANEL SIN CARTA DE PORTE

Por otra parte, agentes viales del puesto de control de Avia Terai, ubicado en sobre RN 16 km 212, demoraron la marcha de un camión marca Fiat 150, conducido por un joven de 19 años.

Transportaba 30.000 kilos de soja a granel desde Napenay hasta la localidad de Pampa del Infierno.



Cuando le pidieron documentaciones de la carga manifestó que no poseía carta de porte.

Por tal motivo, dieron intervención a la AFIP, quien dispuso que se retenga la carga, hasta que personal de esa entidad realice la interdicción.

